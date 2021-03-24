В Киеве начали избирать меру пресечения сразу четырем участникам протестов под Офисом Президента 20 марта. Какая ситуация под судом и были ли провокации – читайте в материале 24 канала.

Меру пресечения активистам избирали в Печерском районном суде Киева, который расположен по адресу Владимирская, 15.

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Кому будут выбирать меру пресечения

активисту и лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову;

лидеру "Неизвестного Патриота" Евгению Строканю;

еще двум участникам протеста.

Под судом с самого начала дежурили представители "Красного креста" и медики. По состоянию на 16:00 под зданием Печерского райсуда собрались примерно 100 человек.

Заметим, что активистов обвиняют по четвертой части статьи 296 о хулиганстве. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Под Печерский райсуд пришли неравнодушные / Фото 24 канала​

Протесты 20 марта под ОП: главное