Участникам протеста под ОП избирают меру пресечения: видео из-под суда
В Киеве начали избирать меру пресечения сразу четырем участникам протестов под Офисом Президента 20 марта. Какая ситуация под судом и были ли провокации – читайте в материале 24 канала.
Источник:24 канал
Меру пресечения активистам избирали в Печерском районном суде Киева, который расположен по адресу Владимирская, 15.
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Кому будут выбирать меру пресечения
- активисту и лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову;
- лидеру "Неизвестного Патриота" Евгению Строканю;
- еще двум участникам протеста.
Под судом с самого начала дежурили представители "Красного креста" и медики. По состоянию на 16:00 под зданием Печерского райсуда собрались примерно 100 человек.
Заметим, что активистов обвиняют по четвертой части статьи 296 о хулиганстве. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Участникам акции под ОП выбирают меру пресечения: смотрите видео
Под Печерский райсуд пришли неравнодушные / Фото 24 канала
Протесты 20 марта под ОП: главное
- 20 марта на Банковой состоялся протест в поддержку активиста Сергея Стерненко. Мирный протест превратился в погром. Во время этого митингующие облили краской и забросали файерами здание офиса Президента.
- По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, некоторые митингующие хотели "спровоцировать дикое насилие" или агрессию от полиции.
- На протестах под Офисом Президента силовики задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер". Ему уже предъявили обвинение. Ранее Антон Геращенко анонсировал новые подозрения по факту беспорядков под офисом Президента.
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