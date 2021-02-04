Один из участников пикета под зданием телеканала "Наш" в Киеве угрожал выпрыгнуть в окно. Правоохранители назвали его действия провокацией.

Джерело: Нацполиция

За нарушение публичного порядка в Шевченковское управление полиции доставили 4 пикетчиков.

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При составлении админпротоколов, один из мужчин открыл окно и встал на подоконник. При этом, он озвучил правоохранителям ряд требований, среди которых:

закрытие канала;

освобождение участников акции;

снятие с должности одного из руководителей полиции.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко подчеркнул, что никакие попытки давления на полицию не дадут положительного результата.

Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться,

– подчеркнул милиционер.

Кроме этого, он также отметил, что полицейские действуют исключительно в рамках действующего законодательства.

Важно! По фактам этих событий уже открыли уголовные производства. Они касаются сопротивления правоохранителям и препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Пикет телеканала "Наш": что известно

Акция состоялась 4 февраля, ее организовали активисты "Правого сектора". Они пытались прорваться в здание "Нашего".

Между пикетчиками и правоохранителями вспыхнули столкновения. Нескольких участников акции задержали.

Заметим, что владельцем канала "Наш" является пророссийский экс-нардеп Евгений Мураев. Часто в эфире его программ звучат антиукраинские призывы.