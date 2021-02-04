Участник пикета под телеканалом "Наш" угрожал в полиции, что выпрыгнет в окно
Один из участников пикета под зданием телеканала "Наш" в Киеве угрожал выпрыгнуть в окно. Правоохранители назвали его действия провокацией.
Джерело: Нацполиция
За нарушение публичного порядка в Шевченковское управление полиции доставили 4 пикетчиков.
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При составлении админпротоколов, один из мужчин открыл окно и встал на подоконник. При этом, он озвучил правоохранителям ряд требований, среди которых:
- закрытие канала;
- освобождение участников акции;
- снятие с должности одного из руководителей полиции.
Глава полиции Киева Андрей Крищенко подчеркнул, что никакие попытки давления на полицию не дадут положительного результата.
Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться,
– подчеркнул милиционер.
Кроме этого, он также отметил, что полицейские действуют исключительно в рамках действующего законодательства.
Пикет телеканала "Наш": что известно
- Акция состоялась 4 февраля, ее организовали активисты "Правого сектора". Они пытались прорваться в здание "Нашего".
- Между пикетчиками и правоохранителями вспыхнули столкновения. Нескольких участников акции задержали.
Заметим, что владельцем канала "Наш" является пророссийский экс-нардеп Евгений Мураев. Часто в эфире его программ звучат антиукраинские призывы.
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