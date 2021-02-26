Участие жителей оккупированных территорий в выборах Госдумы незаконно, – в МИД ответили России
Участие жителей оккупированных Донбасса и Крыма в выборах Госдумы России поставит под сомнение их легитимность. В МИД Украины отметили, что результаты такого голосования не признает ни наша страна, ни мир.
Источник:Интерфакс-Украина
Такие намерения России являются очередной попыткой нарушить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Олег Николенко.
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Участие жителей отдельных районов Донбасса в российских выборах и плебисцитах, как и выдача им российских паспортов, являются незаконными,
– сказал дипломат.
Россия сознательно обостряет ситуацию на Донбассе
Олег Николенко отметил, что страна-агрессор сознательно разрушает минские договоренности и идет на обострение российско-украинской войны.
Представитель МИД призвал граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, не участвовать в этих выборах.
Незаконные российские выборы на Донбассе
- В 2020 году Россия вводила подобную схему во время голосования за изменения в Конституцию.
- Тогда в МИД Украины также осудили такие действия страны-агрессора.
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