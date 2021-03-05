Андрей Ермак убежден, что присоединение США к нормандскому формату может положительно повлияет на урегулирование ситуации на Донбассе. Однако решение по Штатам может принять только "нормандская четверка".

Глава Офиса Президента отметил, что Украина рассчитывает на поддержку партнеров.

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Участие США в нормандской четверке, их принципиальная позиция и поддержка Украины – очень важны. Это сыграло бы свою роль в окончании войны на Донбассе,

– заявил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что в конкретных документах сегодняшняя повестка Украины и план завершения войны на Донбассе.

Что еще сказал Ермак

Диалог о решении конфликта на Донбассе продолжается. Только принципиальная консолидированная позиция международных партнеров Украины может привести к конкретному результату.

В последнее время Россия ведет себя как модератор, а не участник конфликта.

Именно поэтому ЕС и США ввели санкции и за Донбасс, и за Крым.

Если Россия хочет закончить войну, на столе лежит конкретный план действий.

Что сказал Кулеба

Глава Министерства иностранных дел рассказал, что пока что речь не идет о присоединении США к Трехсторонней контактной группы. Сейчас в ТКГ входит только 3 стороны: Украина, Россия и ОБСЕ (посредник).

Позиция США в отношении суверенитета Украины