Участие США в нормандском формате и ТКГ: что говорят Ермак и Кулеба
Андрей Ермак убежден, что присоединение США к нормандскому формату может положительно повлияет на урегулирование ситуации на Донбассе. Однако решение по Штатам может принять только "нормандская четверка".
Источник:24 канал
Глава Офиса Президента отметил, что Украина рассчитывает на поддержку партнеров.
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Участие США в нормандской четверке, их принципиальная позиция и поддержка Украины – очень важны. Это сыграло бы свою роль в окончании войны на Донбассе,
– заявил Ермак.
Глава ОП подчеркнул, что в конкретных документах сегодняшняя повестка Украины и план завершения войны на Донбассе.
Что еще сказал Ермак
- Диалог о решении конфликта на Донбассе продолжается. Только принципиальная консолидированная позиция международных партнеров Украины может привести к конкретному результату.
- В последнее время Россия ведет себя как модератор, а не участник конфликта.
- Именно поэтому ЕС и США ввели санкции и за Донбасс, и за Крым.
- Если Россия хочет закончить войну, на столе лежит конкретный план действий.
Что сказал Кулеба
Глава Министерства иностранных дел рассказал, что пока что речь не идет о присоединении США к Трехсторонней контактной группы. Сейчас в ТКГ входит только 3 стороны: Украина, Россия и ОБСЕ (посредник).
Позиция США в отношении суверенитета Украины
- 27 февраля президент США Джо Байден заявил, что Крым – это Украина. Политик подчеркнул: "США продолжают поддерживать Украину и ее союзников, как и с начала этого конфликта".
- Из-за оккупации Крыма и Донбасса 3 марта Байден продлил санкции в отношении России как минимум до 6 марта 2022 года.
- Уже в ближайшее время США выделят Украине 125 миллионов долларов военной помощи. На эти деньги ВСУ смогут усовершенствовать свою оперативную совместимость с НАТО.
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