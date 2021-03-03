Комитет Верховной Рады 3 марта поддержал создание Национального агентства по вопросам преодоления последствий агрессии России. Орган должен посчитать убытки и сформировать претензию к агрессору.

Агентство нужно, чтобы Украина на международной арене четко могла говорить о суммах убытков, которые ей принесла Россия.

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Инициатор законопроекта №3057 нардеп от "Голоса" Леся Василенко отметила, что условные 10 миллиардов долларов должны вернуться. Однако цифра является слишком абстрактной и необоснованной.

Решение создать Нацагентство по репарациям было единственно правильным. Поскольку позорно, что до сих пор, на 8 году противостояния российской агрессии, никто в государстве не знает, сколько конкретно убытков нанесла Россия Украине,

– подчеркнула Василенко.

Какой будет алгоритм действий, если создадут агентство

Агентство соберет информацию, посчитает ущерб и убытки.

Подаст консолидированную претензию к России с требованием выплатить репарации.

Далее должны проводить консультации с российской стороной.

Если Россия откажет, претензию распространят в ООН и другие международные органы как официальный документ.

Тогда международное сообщество должно будет усилить давление на Россию.

Какая цель