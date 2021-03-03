Подсчитают убытки от агрессии России: комитет Рады поддержал создание соответствующего агентства
Комитет Верховной Рады 3 марта поддержал создание Национального агентства по вопросам преодоления последствий агрессии России. Орган должен посчитать убытки и сформировать претензию к агрессору.
Источник:"Голос"
Агентство нужно, чтобы Украина на международной арене четко могла говорить о суммах убытков, которые ей принесла Россия.
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Инициатор законопроекта №3057 нардеп от "Голоса" Леся Василенко отметила, что условные 10 миллиардов долларов должны вернуться. Однако цифра является слишком абстрактной и необоснованной.
Решение создать Нацагентство по репарациям было единственно правильным. Поскольку позорно, что до сих пор, на 8 году противостояния российской агрессии, никто в государстве не знает, сколько конкретно убытков нанесла Россия Украине,
– подчеркнула Василенко.
Какой будет алгоритм действий, если создадут агентство
- Агентство соберет информацию, посчитает ущерб и убытки.
- Подаст консолидированную претензию к России с требованием выплатить репарации.
- Далее должны проводить консультации с российской стороной.
- Если Россия откажет, претензию распространят в ООН и другие международные органы как официальный документ.
- Тогда международное сообщество должно будет усилить давление на Россию.
Какая цель
- Естественно, конечной целью являются компенсации для Украины и привлечение России к международно-правовой ответственности.
- Однако также с помощью агентства будут противодействовать дезинформации России по оккупации и подготовят правовую основу для продления антироссийских санкций.
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