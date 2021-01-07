При Фермопилах спартанцев действительно было 300, впрочем, они были не одни. За почти 3 тысячи лет античная Спарта обросла множеством мифов. Впрочем, что не совсем характерно для таких случаев, многие из них правдивы – или по крайней мере имеют под собой серьезную почву.

Понятие "спартанские условия" возникло не на пустом месте, впрочем больных детей никто со скалы не сбрасывал, в основном. Современники действительно называли спартанцев лучшими воинами мира. О них – в программе "Боги войны" на 24 канале.

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Кто такие Спартанцы

А тех, кого называют лучшими воинами сейчас, часто все еще сравнивают с теми же спартанцами. И это спустя более 2 тысяч лет после того, как Спарта окончательно исчезла с карт.



Спартанцы / Фото Getty Images

Где основали Спарту

На территории древней Греции было множество небольших городов-государств. Где-то в 12 веке до нашей эры, агрессивные племена дорийцев с севера Эллады, которых вели за собой якобы потомки Геракла, захватили полуостров Пелопоннес.

Часть из них осела в самом южном уголке материковой Эллады, который окрестили Лаконией или Лаконикой, где и основали Спарту. Слово лаконичное, кстати, это как раз оттуда.



Где основали спарту / Скриншот с видео

Спартанцы, как вы понимаете, говорили мало – больше размахивали острыми предметами. Хотя и не всегда. Сначала они осели и как будто даже пробовали мастерить не посуду, пока не захотели есть. Лакония оказалась не слишком плодородной местностью и спартанцы взялись за то, что как оказалось удается им лучше всего.

Первые завоевания

Они завоевали соседнюю область Мессению, а ее жителей – таких же дорийцев, превратили в илотов – нечто среднее между рабами и крепостными. Именно это событие в итоге определит развитие Спарты и превратит стиль жизни ее жителей в философию, которая жива и по сей день.

Дело в том, что завоеванных илотов было гораздо больше чем самих спартанцев и последние жили в постоянном ожидании бунта. Поэтому свое государство они вынуждены были превратить в, по сути, военный лагерь, окруженный со всех сторон врагами.

Очень красноречиво суть отношений илотов и гомеев – так называли полноправных граждан – демонстрирует один спартанский обычай. Раз в год гомеи объявляли войну своим же безоружным рабам.

Это имело 2 цели

► Во-первых, уменьшить вероятность восстаний. Самых агрессивных илотов просто этак методично вырезали.

► А другая – научить еще не обстрелянных в боях спартанцев – убивать. Сейчас это конечно звучит ужасно. Для большинства греков это звучало ужасно и тогда. Но следует понимать, что мы говорим о совершенно уникальном явлении для мировой истории. Рабочую, многовековую версию военного государства, где абсолютно вся структура подчинялась одной цели – войне.

В 7 лет, то есть примерно в том же возрасте когда современные дети идут в школу, спартанские шли в казарму. Там их ожидаемо учили военному делу, различным спортивным дисциплинам и, например, чтению и музыке.

В чем ходили спартанцы

Ходили маленькие воины исключительно босыми и в одной и той же одежде каждый день зимой и летом. Юг Греции конечно не то место где часто увидишь снег, но разгуливать босым и полуголым при +8 тоже сомнительное удовольствие.

Как спали и что ели спартанцы

Чтобы согреться ночью, дети часто спали на крапиве, которая обжигала кожу. Меню юных спартанцев тоже не позавидуешь – основа рациона уха из свинины, сваренная в свиной крови с уксусом.



Спартанская еда / Фото "Википедия"

Среди самих спартанцев царил культ простоты и минимум одежды и максимально незатейливая еда.

Действительно ли убивали младенцев

Впрочем, все-таки не все истории об этом уникальном государстве правдивы, нет недостатка в мифах. И пожалуй, главный из них – об истреблении младенцев, родившихся с какими-либо отклонениями.

Кроме культа простоты, в Спарте действительно царил еще и культ силы и физического совершенства. Да и сама история о сбросе новорожденных с горы возникла не на пустом месте. Ее продюсер – философ Плутарх, который в начале нашей эры распространил эту не совсем правдивую информацию. Современные историки со своим древним коллегой не согласны.



Плутарх / Фото Tumbrl

Практика убийства младенцев действительно была распространенной, впрочем во всей Греции, а не только в Спарте. Однако в таких случаях речь шла об очень больных детях, которых таким образом пытались избавить от страданий. Археологи уже не раз исследовали места где потенциально могли устраивать такие массовые убийства младенцев и доказательств им не нашли. Плохо физически развитым детям и впоследствии уже взрослым, действительно жилось в Спарте не просто и надеяться хотя бы на уважение земляков было бесполезно. Но их все же не убивали.

Так что ребята, выросшие в описанных условиях, деля тарелку сомнительной еды и спящие на крапиве, впоследствии становились в один строй с копьями и щитами в руках.

Насколько реалистичный фильм о Спарте

Нашумевший фильм 2007 года, собравший в прокате почти пол миллиарда долларов, на историческую вероятность, как вы понимаете не претендует.

Впрочем, он довольно правдиво показал вид гоплитов – основного рода древнегреческих войск. На самом деле, несложно понять почему в Голливуде забыли о штуке, которая могла закрыть кубики пресса актеров. Но эта штука все же была. Как и так называемый льняной Панцирь, одевавшийся под металлическую кирасу.



Фильм vs Реальность / Скриншнот

Остальное же в фильме выглядит совсем близко к реалиям. Шлем – на месте, копье длиной под 3 метра – основное оружие, короткий меч – для ближнего боя. И конечно гигантский щит гоплон. Все это дело весило 20 – 30 килограммов, поэтому за спартанцами его часто носили илоты, а сами гоплиты одевали только перед боем.



Спатанский шлем / Фото Getty Images

Воевали спартиаты фалангой – по сути это тесно сомкнутый строй. Войско располагалось в несколько таких шеренг. В основном 8, впрочем случалось и до 25. В длину фаланга могла растягиваться на целый километр. При этом непосредственное участие в бою принимал лишь первый ряд.

Те, что были позади выполняли функцию резерва, сразу заменяя мертвых или раненых товарищей. А еще давили физически и морально на тех кто впереди, делая невозможным отступление.

Справка. Стратегия была одна – задавить врага или не пропустить его. Главная ставка в спартанской фаланге – это уникальная физическая сила, устойчивость и выносливость ее членов.

Лучшее войско в мире?

И, чтобы претендовать на звание лучшего войска в истории, нужен враг, победа над которым позволит тебе войти в список номинантов. И хотя спартанцы только то и делали что, воевали с соседями, в легенду их превратили – персы.

Под персами мы имеем в виду – империю Ахеменидов с центром в современном Иране. Казалось, ничто не сможет помешать этому великану поглотить и небольшую Грецию. Шансов на их объединение в союз было немного. Все было против греков. Все, кроме географии.

Частью и главной ударной силой этого войска и были легендарные 300 спартанцев, а руководил всем Леонид. В целом же греков при Фермопилах было по разным данным от 5 до 7 тысяч против 200 тысяч воинов армии персидского царя Ксеркса.

В общем за 3 дня битвы персы потеряли 20 тысяч воинов, при том что противостояли им вспомним менее 10, а в последний день вообще едва тысяча. Эту битву греки проигрывают, и войну с персами в итоге выиграют, не в последнюю очередь благодаря вере в собственную несокрушимость, которую подарили их земляки при Фермопилах.

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Жесткость методов воспитания, уникальная философия, направленная на физическое совершенство и превращения войны, а за ней и героической смерти на смысл жизни – действительно сделали спартанцев главными претендентами на то, чтобы называться лучшим войском в истории человечества.