Ударили кастетом в затылок: новые детали убийства военного в Новой Каховке
В Херсонской области в результате драки с гражданскими погиб военный. Он мог умереть от удара в затылок.
Активист Марк Гордиенко отметил, что погибший военный не вступал в драку с гражданским в кафе. Об этом он сообщил на своей фейсбук-странице.
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Новые детали убийства
По его словам, парня ударили сзади, скорее всего кастетом.
Драки как таковой не было, был конфликт и убийство. А полиция, вместо задержания виновных, их установила, но не задержала,
– отметил Гордиенко.
Как утверждает активист, на видео с места событий четко видно, что убийца достал из сумки орудие убийства и ударил в затылок военнослужащего. Сам ролик с камеры в кафе ранее выложили в соцсетях, однако, сейчас он недоступен.
Смерть военного в Новой Каховке: что известно
- В Новой Каховке 25 декабря между одним из военнослужащих и гражданскими возникла драка. В результате военный ВСУ скончался на месте.
- Полицейские Новокаховского отдела проводят следственные действия, а командир воинской части – служебное расследование.
- Из-за трагедии, в командовании в очередной раз отметили, что военные должны соблюдать дисциплину – не только в воинской части, но и за ее пределами.
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