В Херсонской области в результате драки с гражданскими погиб военный. Он мог умереть от удара в затылок.

Активист Марк Гордиенко отметил, что погибший военный не вступал в драку с гражданским в кафе. Об этом он сообщил на своей фейсбук-странице.

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По его словам, парня ударили сзади, скорее всего кастетом.

Драки как таковой не было, был конфликт и убийство. А полиция, вместо задержания виновных, их установила, но не задержала,

– отметил Гордиенко.

Как утверждает активист, на видео с места событий четко видно, что убийца достал из сумки орудие убийства и ударил в затылок военнослужащего. Сам ролик с камеры в кафе ранее выложили в соцсетях, однако, сейчас он недоступен.

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