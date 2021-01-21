18 января судья Шевченковского суда города Киева оправдала живодера Алексея Святогора. Обвиняемого назвали "белым и пушистым" и учитывая то, в чем его обвиняют, это звучит особенно цинично.

Що відомо про Олексія Святогора

У судді заявили, що не бачать в діях Олексія Святогора складу кримінального злочину. Про це детальніше – у блозі "Підгорає" на 24 каналі.

К теме Чому доґхантера Святогора виправдали: як це пояснюють у суді

Мовиться про того, хто ледь не сам зізнавався у вбивстві тисяч безпритульних тварин. Того, хто дав десятки інтерв'ю із закликом до жорсткого поводження з тваринами. Того, кого усі зооактивісти України намагаються посадити за ґрати починаючи з 2018 року. Того, кого язик не повертається назвати людиною.

Ба більше, у тому що сталося суддя Оксана Голуб (запам'ятайте це прізвище) звинуватила не Святогора, а ЗМІ, які монтували "художні твори" про живодера і у такий спосіб пропагували це саме, жорстоке поводження.



Оксана Голуб / Фото з невідомих джерел

Чим відзначилась Оксана Голуб

Вітаю вас в Україні, де посадити можуть за що завгодно, тільки не за злочин. І цю мою теорію вчергове підтвердила пані Оксана Голуб. Яка, до слова, неодноразово ставала героїнею журналістських розслідувань. Бо, саме вона свого часу розглядала справу про хабар у 150 тисяч доларів експрокурору Шевченківського та Подільського районів Сергію Нечипоренку.

Експрокурора, не без особистої участі судді, свого часу випустили під заставу спочатку у 3 мільйони гривень, а потім почувши, що це гроші його тещі пенсіонерки, повернули, призначивши символічну суму у 160 тисяч гривень.

Тому – прокурор на волі, з закордонним паспортом і усім своїм майном. У Нечипоренка воно не пропало, бо було завчасно переписано на дружину, з якою прокурор розвівся, та тещу. Окрім нерухомості як Україні, так і за кордоном, вдалось зберегти й автопарк з 5 –7 автівок. Хоч, справедливості заради зазначу, що слідство й досі не завершене.

Ілон Маск летить в Україну?

Та поки Феміда не поспішає зустрітися віч-на-віч з Нечипоренком, тож залишимо його і ми. І перенесемось просто до музею космонавтики у Житомирі. Саме туди президент Зеленський з нагоди Дня народження Сергія Корольова запросив самого Ілона Маска.

Більше тут Зеленський запросив Ілона Маска в Україну: що пропонує подивитися

І хоч сам батько Tesla поки нічого не відповів. На іншому кінці світу, у самому Житомирі, депутати по справжньому напружились. Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що очільнику компанії SpaceX та засновнику автовиробника Tesla Ілону Маску могла б бути цікавою Україна через поклади літію.

Ми з вами, до речі, можемо багато говорити про те, чому Ілону Маску могла б бути цікава Україна. Я назву тільки одну тему – літій. Далі не треба продовжувати? У нас є поклади літію, у нас є можливості, як цей літій виробляти й постачати,

– заявив Ігор Жовква.

Щоправда, для цього Маску точно не варто їхати до Житомира. Бо поклади цього найлегшого, але точно не найдешевшого металу, який ще називають "білою нафтою" або ж "металом майбутнього" є кажуть у Донецькій області та на Кіровоградщині.

Чому кажуть? Бо, те, що в Україні є багато літію було відомо давно. Розвідки проводилися ще за часів СРСР, щоправда, видобуток не проводили. Жодного граму металу в незалежній Україні з літєвої руди ще не вимили. І тут ви такі: чому? Ми могли би на цьому непогано так заробляти і, може, навіть, не брати кредити у МВФ. Так, абсолютно з вами погоджуюсь. За цінами 2018 року, 1 тонна літію коштувала на ринку близько 20 тисяч доларів.



Ілон Маск / Фото Getty images

Чому за цінами 2018 року? Бо саме тоді 2 літієві родовища, без жодного аукціону, віддали в руки приватним компаніям, разом із дозволами його видобувати у наступні 20 років. А що так можна було, скажете ви? Можна, отримати спецдозвіл на видобуток корисних копалин без аукціону в Україні компанія може, якщо самостійно провела геологічне вивчення надр. Або якщо вона за власні кошти здійснила переоцінку вже існуючого родовища. До речі, для цього навіть на місце видобутку виїжджати не треба – все робиться просто в офісі.

Читайте также Ілон Маск похвалив українські ракетні двигуни

Причому віддали тоді у 2018 році родовища за символічні гроші, одне за 1 мільйон доларів, а інше за 2 мільйони гривень. І вони, скажу я вам, точно не шукають собі інвесторів, бо традиційно кожну з компаній пов'язують з тим чи іншим олігархом або колишніми міністрами. Конкретно ці з Ігорем Кононенком, Олегом Гладковським, колишнім міністром енергетики Насаликом та людьми близькими до міністра Авакова.

А це означає, що повернути їх під державний контроль, ще й з нашою судовою системою, точно – не вийде. Хоча поборотися є за що. Я так думаю, бачила в атласі. Бо достеменно сказати, скільки саме покладів літію є в Україні, неможливо.

Дивіться повний випуск програми "Підгорає" на 24 каналі:

Тож приїжджайте до нас Ілоне Маску, у нас є літій, а скільки і де ми вам не скажемо, бо належить він приватним компаніям. Тож наскільки така пропозиція "колонізувати" Україну замість Марсу може зацікавити Ілона Маска, залишається лише здогадуватися…

Платіжки у понад 10 тисяч гривень

А поки до видобутку "білої нафти" ми не дійшли, то за звання найдорожчої комунальної послуги може поборотися опалення. Минулого випуску я вже показувала вам рахунки рекордсмени на 10 тисяч гривень, які надходять киянам, і от цей рекорд побито.

Больше здесь Протести проти цін на газ: чи були підстави для підвищення тарифів

За грудень місяць інша киянка за оплату квартири площею 99 квадратних метрів отримала рахунок на 12 тисяч гривень. Та першість у Ольги, якій прийшла квитанція на 22 тисячі гривень за обігрів квартири площею у 85 квадратних метрів від Київтеплоенерго. І це не помилка, кажуть у постачальника.



Тарифи на транспортування газу / Інфографіка 24 каналу

Ба більше, запевняють, що рахунок може бути значно більшим. Все залежить від того, скільки персональних теплових лічильників встановлять її сусіди. Тобто, якщо у своєму під'їзді, Ольга буде єдиною власницею квартири без лічильника, то всю тепловтрату або ж різницю між тепловим лічильником будинку і показниками квартир, вона сплачуватиме самостійно. От така історія. Цього разу без хепіенду, але яка повністю виправдовує назву програми.