В Гороховском районе на Волыни на предприятии нашли тело мужчины. Его убил коллега – направил ему в лицо струю воды из моющего аппарата. Вода попала в рот и мужчина просто захлебнулся.

Пока неизвестно, что именно произошло, но между коллегами возник конфликт – вероятно в разгаре ссоры 53-летний местный житель взял в руки шланг и направил сильную струю в лицо своего коллеги. О трагическом инциденте сообщает пресс-служба Нацполиции в Волынской области.

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Задержанного мужчину подозревают в совершении умышленного убийства – то есть он, вероятно, именно так и хотел "разрешить" конфликт.

Погибшему мужчине было 42 года.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Что грозит убийце?

Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.