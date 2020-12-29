Убийство военного в Новой Каховке: подозреваемым избрали меры
На Херсонщине нашли 2 мужчин, которых подозревают в убийстве военного 25 декабря. Одного из них отправили в СИЗО на 2 месяца, а другой будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
Подозреваемых задержали и избрали меры пресечения
О задержании и избрании мер пресечения фигурантам убийства военного сообщает полиция Херсонской области.
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Полицейские нашли участников конфликта – 2 жителей Новой Каховки. Им вручили подозрения в совершении уголовного преступления. А вечером 28 декабря местный суд избрал для них меры пресечения.
Одного из нападавших – 34-летнего мужчину – отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога, его 35-летний товарищ будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
Смерть военного на Херсонщине: основное
- Ночью 25 декабря в Новой Каховке возле одного из баров между военным и гражданскими возникла драка.
- От полученных телесных повреждений 40-летний боец-контрактник воинской части, которая дислоцируется в городе, скончался.
- Полицейские оперативно установили личности подозреваемых.
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