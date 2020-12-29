На Херсонщине нашли 2 мужчин, которых подозревают в убийстве военного 25 декабря. Одного из них отправили в СИЗО на 2 месяца, а другой будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Подозреваемых задержали и избрали меры пресечения О задержании и избрании мер пресечения фигурантам убийства военного сообщает полиция Херсонской области. Читайте также Ударили кастетом в затылок: новые детали убийства военного в Новой Каховке Полицейские нашли участников конфликта – 2 жителей Новой Каховки. Им вручили подозрения в совершении уголовного преступления. А вечером 28 декабря местный суд избрал для них меры пресечения. Одного из нападавших – 34-летнего мужчину – отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога, его 35-летний товарищ будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Смерть военного на Херсонщине: основное Ночью 25 декабря в Новой Каховке возле одного из баров между военным и гражданскими возникла драка.

От полученных телесных повреждений 40-летний боец-контрактник воинской части, которая дислоцируется в городе, скончался.

Полицейские оперативно установили личности подозреваемых.