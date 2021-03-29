Убийство ветерана в Киеве: подозреваемых взяли под стражу, им грозит пожизненное
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве ветерана Александра Мандича с позывным "Ташкент". Их будут держать под стражей.
Источник:УП
Подозреваемые свою вину в убийстве добровольца не признают. Об этом сообщила Надежда Максимец, спикер Киевской городской прокуратуры.
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Она отметила, если их причастность к преступлению докажут, за совершенное им грозит пожизненное лишение свободы.
Пока не ясно, был ли с ними напрямую конфликт у пострадавшего, или они действовали в интересах других лиц,
– подчеркнула Максимец.
И отметила, что правоохранители будут устанавливать мотивы похищения и жестокого убийства украинского ветерана.
Что известно об убийстве Мандича
- 37-летнего мужчину похитили из его квартиры в Печерском районе Киева вечером 24 марта. Его жестоко пытали, после чего силой посадили в авто.
- Далее полусознательного мужчину вывезли в неизвестном направлении. Впоследствии его тело нашли в заброшенной канаве – с многочисленными травмами и ножевыми ранениями.
- "Украинская правда" сообщила, что жертвой является общественный активист и ветеран Александр Мандич. Это также подтвердил бывший нардеп Игорь Мосийчук.
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