Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве ветерана Александра Мандича с позывным "Ташкент". Их будут держать под стражей.

Подозреваемые свою вину в убийстве добровольца не признают. Об этом сообщила Надежда Максимец, спикер Киевской городской прокуратуры.

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Она отметила, если их причастность к преступлению докажут, за совершенное им грозит пожизненное лишение свободы.

Пока не ясно, был ли с ними напрямую конфликт у пострадавшего, или они действовали в интересах других лиц,

– подчеркнула Максимец.

И отметила, что правоохранители будут устанавливать мотивы похищения и жестокого убийства украинского ветерана.

Обратите внимание! В МВД сообщили, что подозреваемыми являются 2 уроженца Луганщины и киевлянин. Ранее они неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей.

Что известно об убийстве Мандича