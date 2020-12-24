В суде 24 декабря объявили обвинительный акт подозреваемому в убийстве Александра Соболева – сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. На суде Андрей Лаврега фактически признал свою вину.

В обвинительном акте прокурор заявил, что Лаврега убил ребенка по неосторожности, ведь стрелял он именно в Вячеслава Соболева. Об этом сообщает "Судебный репортер".

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Сам Андрей Лаврега признал, что случайно убил ребенка. Впрочем, мужчина уверяет: он не собирался никого убивать. Конечной целью было лишь запугать депутата выстрелом.

Я понимаю тяжесть случившегося. Да, я также являюсь отцом, я просто хочу извиниться. Хочу, чтобы пострадавшие знали: если бы я имел хоть малейшую возможность все исправить, я обязательно бы ею воспользовался,

– заявил подозреваемый.

Он отметил, что раскаивается в содеянном и готов нести ответственность. В то же время он подчеркнул, что признает обвинительный акт не полностью.

"Я нажимал на спусковой крючок, я использовал предоставленное мне оружие. Но о статье за ​​умышленное убийство я не согласен полностью, поскольку никакого намерения убивать или калечить Соболева Вячеслава меня не было", – рассказал Андрей Лаврега.

Коротко об убийстве сына Соболева: