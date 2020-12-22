В Донецкой области задержали мужчину, который предположительно убил трех членов семьи в Славянске. Он был одет в костюм супермена.

Правоохранители утверждают, что раскрыли убийство семьи. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

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К преступлению причастен местный житель, который был неоднократно судим. Мужчину задержали. К слову, до этого он скрывался от полиции у знакомых.

Сейчас решается, какую меру пресечения избрать для предполагаемого убийцы.

Как произошло убийство

Трагедия произошла 19 декабря. По предварительной информации, сначала злоумышленник убил своего знакомого, а затем – сожительницу мужчины и 79-летнюю мать.

Оказалось, что знакомый пригласил 26-летнего задержанного в гости, но по дороге в магазин между ними произошла ссора. Тогда гость задушил мужчину веревкой и спрятал тело возле гаражей.

Предполагаемый убийца решил убрать свидетелей и вернулся в квартиру. Поэтому мужчина перерезал горло родным погибшего – 54-летней сожительнице и матери.

Что грозит задержанному

Сейчас продолжается досудебное расследование, однако уже открыли уголовное производство. Задержанному грозит до 15 лет заключения.



Задержанный в костюме супермена / Фото Нацполиции