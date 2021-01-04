Убийство Шеремета: Нацполиция получила разрешение на проведение следствия в Европе
Нацполиция Украины получила разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран. Правоохранители получили информацию о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета.
Человека, передавшего информацию, полицейские пригласили для проведения необходимых следственных действий. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
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Что сообщили в полиции
- В декабре 2020 года следователи получили от Службы внешней разведки Украины определенную информацию, которая представляет интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
- Документы и аудиозаписи датированы 2008 – 2012 годами.
- Определенные фрагменты уже опубликованы в сети.
- На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета.
- В частности, отмечлся вариант отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв.
Что этому предшествовало
- Аудиозапись разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева опубликовало издание "Белорусский народный трибунал".
- Тайное устройство записало разговор Зайцева с сотрудниками элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". Они обсуждали способ убийства журналиста.
- Приказ убить журналиста отдал лично Александр Лукашенко.
Записи разговоров о подготовке убийства Шеремета: смотрите видео
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