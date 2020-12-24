Убийство, поджоги, преследования: как расправлялись с активистами в Украине в 2020 году
Несмотря на обещания властей положить конец нападениям на активистов, активная общественная деятельность в Украине продолжает оставаться опасной. В этом году были случаи, когда на деятелей нападали, их запугивали и даже поджигали имущество.
Сайт 24 канала собрал самые яркие примеры и разобрался, почему такие нападения до сих пор случаются в 2020 году. Подробнее – читайте в материале.
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Почему нападают на активистов
Для начала разберемся, каковы причины нападений, что случаются чаще всего в Украине.
К сожалению, такое явление до сих пор достаточно распространено. Происходит это тогда, когда общественные деятели идут против системы – разоблачают коррупционные схемы и борются с произволом местных властей. Наиболее рисковыми видами активизма остается антикоррупционная деятельность, защита прав ЛГБТ и защита окружающей среды.
Жертвами безнаказанности стали Виталий Шабунин, Сергей Стерненко, Демьян Ганул, Владимир Савченко, Владимир Балух, Ольга Кравчук, Алексей Кучапин, Анатолий Коломиец, Александр Снисар, Вера Летребова и многие другие.
Среди всех зафиксированных больше всего было случаев:
- физических нападений на активистов;
- запугивания;
- уничтожения или повреждения их имущества.
► Поджог дома Шабунина
Среди наиболее резонансных инцидентов в этом году был поджог дома главы правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина. В доме в тот момент спали родители активиста, но вовремя покинули здание.
Дом Виталия Шабунина подожгли ночью / Фото из соцсетей активиста
Центр противодействия коррупции расценивает инцидент как покушение на убийство Шабунина и его семьи.
► Покушение на убийство Стерненко
Активиста Сергея Стерненко пытались трижды убить еще в 2018 году. Впрочем, громкой огласки и популярности у населения это дело начало набирать именно в 2020 году.
- Во время первого нападения неизвестные избили его битами. Тогда правоохранители не нашли виновных.
- Впоследствии состоялось второе нападение: в Стерненко выстрелили из пистолета. К счастью, пуля была резиновой, Стерненко остался жив.
- Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Защищаясь, он смертельно ранил одного из злоумышленников ножом. Поэтому полиция предоставила охрану нападающим, а не самому активисту.
В то же время Стерненко выдвинули подозрение в умышленном убийстве. 15 июня 2020 года суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест на 60 суток. 18 декабря ему избрали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
В защиту Сергея Стерненко выступает немало активистов, которые, кстати, тоже в этом году попадали "под руку" нападающим.
Активист Сергей Стерненко / Фото из фейсбука Стерненко
Кроме этого, в июне 2020 года якобы представители полиции дважды посреди ночи приходили домой к Стерненко. Однако пока активист вызывал адвокатов, то мужчины скрылись.
► Загадочная смерть волонтера Кучапина
Руководитель общественной организации "Дом Милосердия" Алексей Кучапин исчез 16 июля. Мужчина сказал родным, что едет в Днепр, и исчез. Его поиски продолжались почти неделю, пока 22 июля тело Кучапина не нашли в съемной квартире в Днепре.
Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство", как это обычно делают в случаях, когда находят тело мертвого человека. Однако там отмечают: Кучапин оставил предсмертную записку, а на теле не было видимых признаков насильственной смерти.
Алексей Кучапин / Фото из его фейсбука
Впрочем, ни друзья, ни пользователи в соцсетях этому не верят. В частности, священник-волонтер Захария Керстюк – друг Алексея, накануне рассказал о многочисленных угрозах в их с Кучапиним сторону, якобы из-за помощи бездомным (во время карантина Алексей за свои деньги снимал квартиры для бездомных людей).
Он также занимался расследованием дел, связанных с продажей детей. Алексей Кучапин занимался беспризорными и пытался возвращать отобранные у пожилых людей квартиры.
► Нападение на экс-политзаключенного Балуха
На бывшего пленника Кремля напали 8 сентября в Киеве в районе Гидропарка. Мужчину нашли без сознания под утро. Поскольку состояние Балуха было тяжелым, он больше месяца находился в реанимации.
Нападавшим оказался 32-летний житель Киевской области. Он полностью признал свою вину и отказался от адвоката. Обвиняемый отметил, что конфликт с потерпевшим "произошел на бытовой почве" (хотя ранее говорилось и о политических мотивах).
Нападающего обвинили по статье об умышленном телесном повреждении. Его задержали – суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Что известно о Владимире Балухе?
- Раньше жил в Крыму, был фермером и общественным активистом. После аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства. Зимой 2013 года Балух вывесил флаг Украины на своем доме, позже прикрепил на дом табличку "Улица героев Небесной Сотни".
- ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года. Мол, на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек. В марте того же года Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора. Голодал больше 200 дней, это значительно подкосило его здоровье.
- Подконтрольный России суд в Крыму приговорил Балуха до 5 лет лишения свободы, а вскоре после апелляции сократил срок заключения до 4 лет и 11 месяцев.
- Его освободили из российского плена 7 сентября 2019 года.
Владимир Балух / Фото "Украинской правды"
► Сожгли авто Ястребовой
На Луганщине 13 октября неизвестные уничтожили автомобиль директора "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой. Вера – украинский правозащитник, освещающая проблемы на оккупированных территориях Донбасса. В частности, с COVID-19 и протестами шахтеров.
Активистка рассказала, что неоднократно получала угрозы от неизвестных. Ей звонили с неизвестных номеров.
Фото автомобиля / Фото Людмилы Денисовой
► Жесткое избиение Снисара
Еще в начале сентября в Днепре двое неизвестных жестоко избили известного активиста и правозащитника Александра Снисара. Мужчину фактически спасли прохожие, которые отогнали нападавших. Те били активиста исключительно по голове и оставили фактически полуживым.
Александр Снисар / Фото litsa.com
Он лишь добавил: считает символичным то, что нападение произошло в первый день начала предвыборной гонки, а били его исключительно в лицо и голову. Мол, так организаторы покушения могли хотеть дистанцировать его от съемок и интервью перед выборами, а то "и до конца жизни".
Нападающих удалось поймать почти через месяц после покушения на антикоррупционера.
► Нападение на волонтеров АТО
Во Львове в полночь 16 ноября напали на 2 активистов и участников войны на Донбассе – Андрея Мочурада и его товарища Виктора Бараника. Им сломали нос и зубы и они получили многочисленные ушибы. Злоумышленниками оказались работники полиции, к тому же нетрезвые. Их сразу же отпустили домой.
Уже 2 декабря им объявили подозрение в хулиганстве. Следователи установили, что это были 3 пьяных полицейских из Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей в возрасте 19 – 20 лет. Двух злоумышленников уже уволили из Нацполиции.
В центре Львова жестоко избили активистов и бывших участников войны / Коллаж 24 канала
Активисты говорили, что нападение произошло без всякого повода в самом центре Львова. Также они не считают, что нападение на них организовали специально. Скорее, говорят, причиной стали алкоголь и воспитание полицейских.
► "Мемориальная" доска Ирине Федорив
Нападения на активистов бывают и в скрытом пассивно-агрессивном виде. Например, в поселке Коцюбинское Киевской области 14 июля на доме главного редактора сайта "ЧЕСТНО" Ирины Федорив разместили фото госпожи Федорив и надпись, что она якобы приобрела квартиру за "59 долларов за квадратный метр". Доска была похожа на мемориальную плиту погибшим.
В полиции же сказали, что не видят в этой табличке общественной опасности и не открыли производство.
"Мемориальная" доска Федорив / Фото "Детектор медиа"
► Стрельба по экологах
Еще одним из примеров безнаказанности насилия против гражданских активистов стала стрельба по защитникам окружающей среды из Житомирской области. Борис Муравский и Александр Коваленко в конце февраля снимали на видео, как сбрасывают ядовитые промышленные отходы в реку Хумора.
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Это заметили неизвестные, которые сливали отходы местной бумажной фабрики и стреляли по ним из огнестрельного оружия. К счастью, никто не пострадал. Полицейские отреагировали молниеносно – в начале марта в пресс-службе сообщили, что инцидент расследуют и детали проверяют, впрочем, никаких других сообщений не было.
► Сожгли авто Ганула
В Одессе сожгли автомобиль активиста и лидера общественной организации "Уличный фронт" Демьяна Ганула вечером 21 ноября. Перед этим днем около его дома неизвестные разбили окна в той же машине. Это был второй случай, когда пытались сжечь его машину.
Что известно об организации "Уличный фронт"?Члены организации называли своим долгом противостояние "совку и российской пятой колонне". В частности, они активно противостояли сторонникам Шария и экс-регионалам. В то же время в СМИ членов "Уличного фронта" часто обвиняли в неонацизме, чрезмерном радикализме и работе на криминальные группы. Она прекратила свою деятельность в 2019 году.
Разбитое авто Ганула после нападения: смотрите видео
Ганул связывает инцидент с тем, что он с соратниками ломал забор, установленный на зеленой зоне. Также активист обвиняет правоохранителей в бездействии – первое сожжение до сих пор не расследовали.
Ганул также часто участвовал в стычках вокруг скандальных застроек пляжей в Одессе. Также его замечали среди нападавших на марше ЛГБТ. Он называет их "больными людьми".
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