Несмотря на обещания властей положить конец нападениям на активистов, активная общественная деятельность в Украине продолжает оставаться опасной. В этом году были случаи, когда на деятелей нападали, их запугивали и даже поджигали имущество.

Сайт 24 канала собрал самые яркие примеры и разобрался, почему такие нападения до сих пор случаются в 2020 году. Подробнее – читайте в материале.

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Почему нападают на активистов

Для начала разберемся, каковы причины нападений, что случаются чаще всего в Украине.

К сожалению, такое явление до сих пор достаточно распространено. Происходит это тогда, когда общественные деятели идут против системы – разоблачают коррупционные схемы и борются с произволом местных властей. Наиболее рисковыми видами активизма остается антикоррупционная деятельность, защита прав ЛГБТ и защита окружающей среды.

Справка. По состоянию на конец октября 2020 года правозащитники зафиксировали 74 случая нападений и давления на общественных активистов в Украине.

Жертвами безнаказанности стали Виталий Шабунин, Сергей Стерненко, Демьян Ганул, Владимир Савченко, Владимир Балух, Ольга Кравчук, Алексей Кучапин, Анатолий Коломиец, Александр Снисар, Вера Летребова и многие другие.

Среди всех зафиксированных больше всего было случаев:

физических нападений на активистов;

запугивания;

уничтожения или повреждения их имущества.

Среди наиболее резонансных инцидентов в этом году был поджог дома главы правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина. В доме в тот момент спали родители активиста, но вовремя покинули здание.



Дом Виталия Шабунина подожгли ночью / Фото из соцсетей активиста

Центр противодействия коррупции расценивает инцидент как покушение на убийство Шабунина и его семьи.

► Покушение на убийство Стерненко

Активиста Сергея Стерненко пытались трижды убить еще в 2018 году. Впрочем, громкой огласки и популярности у населения это дело начало набирать именно в 2020 году.

Во время первого нападения неизвестные избили его битами. Тогда правоохранители не нашли виновных.

нападения неизвестные избили его битами. Тогда правоохранители не нашли виновных. Впоследствии состоялось второе нападение: в Стерненко выстрелили из пистолета. К счастью, пуля была резиновой, Стерненко остался жив.

нападение: в Стерненко выстрелили из пистолета. К счастью, пуля была резиновой, Стерненко остался жив. Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Защищаясь, он смертельно ранил одного из злоумышленников ножом. Поэтому полиция предоставила охрану нападающим, а не самому активисту.

В то же время Стерненко выдвинули подозрение в умышленном убийстве. 15 июня 2020 года суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест на 60 суток. 18 декабря ему избрали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В защиту Сергея Стерненко выступает немало активистов, которые, кстати, тоже в этом году попадали "под руку" нападающим.



Активист Сергей Стерненко / Фото из фейсбука Стерненко

Кроме этого, в июне 2020 года якобы представители полиции дважды посреди ночи приходили домой к Стерненко. Однако пока активист вызывал адвокатов, то мужчины скрылись.

► Загадочная смерть волонтера Кучапина

Руководитель общественной организации "Дом Милосердия" Алексей Кучапин исчез 16 июля. Мужчина сказал родным, что едет в Днепр, и исчез. Его поиски продолжались почти неделю, пока 22 июля тело Кучапина не нашли в съемной квартире в Днепре.

Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство", как это обычно делают в случаях, когда находят тело мертвого человека. Однако там отмечают: Кучапин оставил предсмертную записку, а на теле не было видимых признаков насильственной смерти.



Алексей Кучапин / Фото из его фейсбука

Впрочем, ни друзья, ни пользователи в соцсетях этому не верят. В частности, священник-волонтер Захария Керстюк – друг Алексея, накануне рассказал о многочисленных угрозах в их с Кучапиним сторону, якобы из-за помощи бездомным (во время карантина Алексей за свои деньги снимал квартиры для бездомных людей).

Он также занимался расследованием дел, связанных с продажей детей. Алексей Кучапин занимался беспризорными и пытался возвращать отобранные у пожилых людей квартиры.

Все, что известно о смерти волонтера Алексея Кучапина – читайте в нашем материале.

► Нападение на экс-политзаключенного Балуха

На бывшего пленника Кремля напали 8 сентября в Киеве в районе Гидропарка. Мужчину нашли без сознания под утро. Поскольку состояние Балуха было тяжелым, он больше месяца находился в реанимации.

Нападавшим оказался 32-летний житель Киевской области. Он полностью признал свою вину и отказался от адвоката. Обвиняемый отметил, что конфликт с потерпевшим "произошел на бытовой почве" (хотя ранее говорилось и о политических мотивах).

Нападающего обвинили по статье об умышленном телесном повреждении. Его задержали – суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно о Владимире Балухе?

Раньше жил в Крыму, был фермером и общественным активистом. После аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства. Зимой 2013 года Балух вывесил флаг Украины на своем доме, позже прикрепил на дом табличку "Улица героев Небесной Сотни".

ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года. Мол, на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек. В марте того же года Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора. Голодал больше 200 дней, это значительно подкосило его здоровье.

Подконтрольный России суд в Крыму приговорил Балуха до 5 лет лишения свободы, а вскоре после апелляции сократил срок заключения до 4 лет и 11 месяцев.

Его освободили из российского плена 7 сентября 2019 года.



Владимир Балух / Фото "Украинской правды"

► Сожгли авто Ястребовой

На Луганщине 13 октября неизвестные уничтожили автомобиль директора "Восточной правозащитной группы" Веры Ястребовой. Вера – украинский правозащитник, освещающая проблемы на оккупированных территориях Донбасса. В частности, с COVID-19 и протестами шахтеров.

Активистка рассказала, что неоднократно получала угрозы от неизвестных. Ей звонили с неизвестных номеров.



Фото автомобиля / Фото Людмилы Денисовой

► Жесткое избиение Снисара

Еще в начале сентября в Днепре двое неизвестных жестоко избили известного активиста и правозащитника Александра Снисара. Мужчину фактически спасли прохожие, которые отогнали нападавших. Те били активиста исключительно по голове и оставили фактически полуживым.



Александр Снисар / Фото litsa.com

Он лишь добавил: считает символичным то, что нападение произошло в первый день начала предвыборной гонки, а били его исключительно в лицо и голову. Мол, так организаторы покушения могли хотеть дистанцировать его от съемок и интервью перед выборами, а то "и до конца жизни".

Справка. Александр Снисар вместе с коллегами журналистами занимается расследованиями коррупционных схем чиновников.

Нападающих удалось поймать почти через месяц после покушения на антикоррупционера.

► Нападение на волонтеров АТО

Во Львове в полночь 16 ноября напали на 2 активистов и участников войны на Донбассе – Андрея Мочурада и его товарища Виктора Бараника. Им сломали нос и зубы и они получили многочисленные ушибы. Злоумышленниками оказались работники полиции, к тому же нетрезвые. Их сразу же отпустили домой.

Уже 2 декабря им объявили подозрение в хулиганстве. Следователи установили, что это были 3 пьяных полицейских из Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей в возрасте 19 – 20 лет. Двух злоумышленников уже уволили из Нацполиции.



В центре Львова жестоко избили активистов и бывших участников войны / Коллаж 24 канала

Активисты говорили, что нападение произошло без всякого повода в самом центре Львова. Также они не считают, что нападение на них организовали специально. Скорее, говорят, причиной стали алкоголь и воспитание полицейских.

► "Мемориальная" доска Ирине Федорив

Нападения на активистов бывают и в скрытом пассивно-агрессивном виде. Например, в поселке Коцюбинское Киевской области 14 июля на доме главного редактора сайта "ЧЕСТНО" Ирины Федорив разместили фото госпожи Федорив и надпись, что она якобы приобрела квартиру за "59 долларов за квадратный метр". Доска была похожа на мемориальную плиту погибшим.

Обратите внимание! Активистка борется с незаконной вырубкой лесов.

В полиции же сказали, что не видят в этой табличке общественной опасности и не открыли производство.



"Мемориальная" доска Федорив / Фото "Детектор медиа"

► Стрельба по экологах

Еще одним из примеров безнаказанности насилия против гражданских активистов стала стрельба по защитникам окружающей среды из Житомирской области. Борис Муравский и Александр Коваленко в конце февраля снимали на видео, как сбрасывают ядовитые промышленные отходы в реку Хумора.

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Это заметили неизвестные, которые сливали отходы местной бумажной фабрики и стреляли по ним из огнестрельного оружия. К счастью, никто не пострадал. Полицейские отреагировали молниеносно – в начале марта в пресс-службе сообщили, что инцидент расследуют и детали проверяют, впрочем, никаких других сообщений не было.

► Сожгли авто Ганула

В Одессе сожгли автомобиль активиста и лидера общественной организации "Уличный фронт" Демьяна Ганула вечером 21 ноября. Перед этим днем ​​около его дома неизвестные разбили окна в той же машине. Это был второй случай, когда пытались сжечь его машину.

Что известно об организации "Уличный фронт"? Члены организации называли своим долгом противостояние "совку и российской пятой колонне". В частности, они активно противостояли сторонникам Шария и экс-регионалам. В то же время в СМИ членов "Уличного фронта" часто обвиняли в неонацизме, чрезмерном радикализме и работе на криминальные группы. Она прекратила свою деятельность в 2019 году.

Разбитое авто Ганула после нападения: смотрите видео

Ганул связывает инцидент с тем, что он с соратниками ломал забор, установленный на зеленой зоне. Также активист обвиняет правоохранителей в бездействии – первое сожжение до сих пор не расследовали.

Ганул также часто участвовал в стычках вокруг скандальных застроек пляжей в Одессе. Также его замечали среди нападавших на марше ЛГБТ. Он называет их "больными людьми".

Биографию Демьяна Ганула и что известно об активисте, авто которого расстреляли под Одессой – читайте здесь.