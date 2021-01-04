Комитет госбезопасности Беларуси обсуждал убийство Павла Шеремета. В частности, в 2012 году обсуждалась возможность взорвать журналиста, что и произошло через 4 года.

Приказ убить Павла Шеремета отдавал лично Александр Лукашенко, а обсуждал это экс-глава Комитета госбезопасности Вадим Зайцев. Об этом свидетельствуют записи его разговоров, а также расследования EUobserver.

К слову Хочу верить, что Антоненко ничего не делал и это будет доказано, – Хомчак

Тайное устройство записало разговор Вадима Зайцева с сотрудниками элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". В частности, на записи обсуждают способ убийства журналиста.

Тогдашний глава Комитета госбезопасности утверждал, что Павел Шеремет является большой "занозой в заднице", а потому нужно сделать так, чтобы его убийство было публичным сообщением.

Мы подложим [бомбу] и так далее, и эту чертову крысу разорвет на чертовы куски – ноги в одну сторону, руки в другую сторону. Если все будет похоже на естественные причины, то люди не поймут сигнала,

– заявил на записях Вадим Зайцев.

Во время этой записи журналист уже бежал из Беларуси и жил в Москве. Там к нему приставили наблюдение, а через 4 года Павла Шеремета убили в центре Киева – именно так показательно, как завещал Вадим Зайцев.

Записи разговоров о подготовке убийства Шеремета: смотрите видео

Почему это расследование важно: