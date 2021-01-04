Убийство Павла Шеремета готовили спецслужбы Беларуси, – расследование
Комитет госбезопасности Беларуси обсуждал убийство Павла Шеремета. В частности, в 2012 году обсуждалась возможность взорвать журналиста, что и произошло через 4 года.
Приказ убить Павла Шеремета отдавал лично Александр Лукашенко, а обсуждал это экс-глава Комитета госбезопасности Вадим Зайцев. Об этом свидетельствуют записи его разговоров, а также расследования EUobserver.
К слову Хочу верить, что Антоненко ничего не делал и это будет доказано, – Хомчак
Тайное устройство записало разговор Вадима Зайцева с сотрудниками элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". В частности, на записи обсуждают способ убийства журналиста.
Тогдашний глава Комитета госбезопасности утверждал, что Павел Шеремет является большой "занозой в заднице", а потому нужно сделать так, чтобы его убийство было публичным сообщением.
Мы подложим [бомбу] и так далее, и эту чертову крысу разорвет на чертовы куски – ноги в одну сторону, руки в другую сторону. Если все будет похоже на естественные причины, то люди не поймут сигнала,
– заявил на записях Вадим Зайцев.
Во время этой записи журналист уже бежал из Беларуси и жил в Москве. Там к нему приставили наблюдение, а через 4 года Павла Шеремета убили в центре Киева – именно так показательно, как завещал Вадим Зайцев.
Записи разговоров о подготовке убийства Шеремета: смотрите видео
Почему это расследование важно:
- Оно может свидетельствовать об абсолютной невиновности Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в этом деле. А именно эту тройку украинские правоохранительные органы обвиняют в убийстве журналиста.
- Особенно абсурдной теперь выглядит мотивационная часть обвинения, где говорится: "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, для дестабилизации ситуации в стране".
- Ведь расследование четко указывает, что Павла Шеремета планировали убить именно по политическим соображениям. Причастны ли белорусские спецслужбы к убийству журналиста, пока неизвестно, но совпадения с показательным убийством путем подрыва могут быть совсем не совпадениями.
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