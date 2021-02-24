Ранее в переулке Отакара Яроша в Харькове застрелили мужчину. Дзержинский районный суд 24 февраля принял решение взять подозреваемого в убийстве под стражу без права внесения залога.

На заседании мужчина просил освободить его под домашний арест и сказал, что стрелял в шоковом состоянии из-за угрозы.

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Детали судебного решения

Однако Дзержинский районный суд решил взять его под стражу. Кроме того, подозреваемому не предоставили право внести залог.

По данным следствия, в день убийства на Отакара Яроша решали "финансовый вопрос".

Что говорят прокуроры

В тот вечер состоялась встреча между несколькими мужчинами, чтобы решить финансовый вопрос – один из них якобы задолжал другому примерно 100 тысяч долларов,

– сообщили в прокуратуре.

Там также добавили, что вместе с мужчиной, который давал указанную сумму в долг, приехали еще несколько его знакомых. Во время общения между подозреваемым и другими людьми возник конфликт.

Кто и кому был должен деньги, в прокуратуре не уточнили. По версии следствия, во время конфликта подозреваемый достал пистолет и выстрелил в своего оппонента. После этого он скрылся с места на своей машине.

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