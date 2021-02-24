Суд взял под стражу подозреваемого в убийстве на Отакара Яроша в Харькове
Ранее в переулке Отакара Яроша в Харькове застрелили мужчину. Дзержинский районный суд 24 февраля принял решение взять подозреваемого в убийстве под стражу без права внесения залога.
Источник:"Суспільне"
На заседании мужчина просил освободить его под домашний арест и сказал, что стрелял в шоковом состоянии из-за угрозы.
Читайте также Дерзкое убийство в Харькове: чем владел бизнесмен и кому мешал
Детали судебного решения
Однако Дзержинский районный суд решил взять его под стражу. Кроме того, подозреваемому не предоставили право внести залог.
По данным следствия, в день убийства на Отакара Яроша решали "финансовый вопрос".
Что говорят прокуроры
В тот вечер состоялась встреча между несколькими мужчинами, чтобы решить финансовый вопрос – один из них якобы задолжал другому примерно 100 тысяч долларов,
– сообщили в прокуратуре.
Там также добавили, что вместе с мужчиной, который давал указанную сумму в долг, приехали еще несколько его знакомых. Во время общения между подозреваемым и другими людьми возник конфликт.
Кто и кому был должен деньги, в прокуратуре не уточнили. По версии следствия, во время конфликта подозреваемый достал пистолет и выстрелил в своего оппонента. После этого он скрылся с места на своей машине.
Узнайте больше Убийство за 100 тысяч долларов: появилось новое видео резонансного преступления в Харькове
Убийство в Харькове: что известно
- 22 февраля, примерно в 19:00 в переулке Отакара Яроша застрелили 39-летнего мужчину.
- После этого в Харькове ввели полицейскую спецоперацию "Сирена". Предполагаемого нападавшего задержали через несколько часов под Харьковом.
- 23 февраля в полиции сообщили, что объявили о подозрении задержанному. Ему 49 лет, ранее он уже был судим.
Поделиться новостью