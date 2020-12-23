В свежем выпуске "Резонанса" за 23 декабря – в Одесской области 2 парней, которые набрали кредитов, во время поездки в такси расспрашивали водителя о ее доходах. После этого они ее убили, нанеся 11 ударов ножом, а авто сожгли. В Днепре из-за пожара в одноэтажном доме погибли 3 людей. Огонь возник внутри помещения. Чтобы попасть в дом, спасателям пришлось выбивать окна.

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Трое злоумышленников в Чернигове систематически обворовывали квартиры. Они выносили золото, деньги и бытовую технику. По словам пострадавших, злоумышленники ломали окна и проникали в квартиры на первых этажах домов.

В Мариуполе мужчина решил спустится к морю по лестнице, однако в тот момент он был в машине. Водитель чудом не снес газовую трубу, которая была расположена рядом. К счастью, никто не пострадал.

В Винницкой области в селе Писаревка столкнулись 3 автомобиля. В результате 2 водителей травмировались, а один из пассажиров погиб. Сейчас причины и обстоятельства аварии устанавливают следователи.

В Киеве правоохранители задержали иностранца, которого подозревают в убийстве мужчины на Майдане Независимости еще 8 декабря. Тогда прохожие вечером увидели в подземном переходе мужчину с ножевыми ранениями. 30-летний прохожий сразу умер.

На Киевщине в поселке Чабаны люди стали свидетелями странного поведения водителя микроавтобуса. Он протаранил припаркованное авто, чтобы выехать со двора, а затем совершил еще 5 ДТП.

В селе Крехаев Черниговской области из-под здания сельского совета похитили элитный Lexus. В совершении правонарушения подозревают 80-летнего местного жителя. Его остановили аж под Рожнами Броварского района Киевской области.