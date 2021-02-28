В Мариуполе на ужасную находку наткнулся хозяин арендованной квартиры. Он нашел тела убитой молодой пары: мужчине было всего 23, женщине – лишь 19.

Сообщение о двойном убийстве поступило к правоохранителям 27 февраля.

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Эксперты подтвердили насильственную смерть

Трагедия произошла в одной из квартир Центрального района города. На место сразу выехала следственно-оперативная группа, а также руководство полиции области. На месте также работали кинологи, чтобы наткнуться на след преступников.

Эксперты-криминалисты подтвердили, что пара умерла не своей смертью: на телах обнаружили признаки насилия.

Пара снимала квартиру посуточно, – СМИ

Как сообщает сайт 0629, пару – зарезали. Соседи вроде слышали ночью странные звуки. По предварительной информации, хозяин сдавал квартиру посуточно. Когда не смог дозвониться квартирантам – приехал сам.

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Убийцам грозит до 15 лет заключения

По факту открыли уголовное производство – за умышленное убийство двух или более виновных. Преступникам, которые лишили жизни молодых людей, грозит наказание в виде заключения от 10 до 15 лет.



​На место выехали криминалисты и кинологи / Фото Нацполиции