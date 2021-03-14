Продолжается расследование жестокого убийства 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливое на Херсонщине. По словам активиста Назара Приходько, круг подозреваемых расширили. Кроме членов семьи, в него вошли и некоторые другие жители села. О личностях последних полиция пока не сообщает.

Сейчас все подозреваемые находятся на свободе. Правда, у тех, кого так или иначе считают причастными к этому преступлению, отобрали образцы ДНК. Результаты за ними скорее всего обнародуют в среду, 17 марта. Тогда и будут основания объявить подозрение и брать под стражу.

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Приходько утверждает, что основных подозреваемых – трое:

отец Марии , с которым мать развелась и который, по словам некоторых односельчан, употребляет наркотики,

крестный девочки, с которым мать продолжала общение, впрочем о каких-то более глубоких отношениях пока не говорится,

хозяин сарая , в котором в мешке он сам нашел тело, хотя до этого сарай трижды обыскивали.

Кроме того, правоохранители проверяют причастность и самой матери . Ведь она может быть в курсе и покрывать виновного/виновных. К тому же, в селе называют ее неблагонадежной из-за злоупотребления алкоголем.

В Счастливом – напряженная атмосфера

Активист отметил, что сейчас в селе детей вообще не выпускают на улицу. Родители буквально за руку водят их в школу/садик и обратно. Некоторые даже встречает с работы жен, если те работают до поздней ночи.

В то же время полиция вновь запустила служебных собак. Дело в том, что животные могут заметить дополнительные следы. Кроме того, буквально на каждой улице дежурит полицейский патруль.

Все ждут 17 марта. Среди жителей царит настроение "Линча". Оно и неудивительно: кто-то, кого в маленьком селе знали много лет, оказался существом с нутром монстра,

– подчеркнул Приходько.

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