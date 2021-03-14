Жестокое убийство 7-летней Марии Борисовой: кого именно подозревает полиция
Продолжается расследование жестокого убийства 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливое на Херсонщине. По словам активиста Назара Приходько, круг подозреваемых расширили. Кроме членов семьи, в него вошли и некоторые другие жители села. О личностях последних полиция пока не сообщает.
Источник:Facebook Назара Приходька
Сейчас все подозреваемые находятся на свободе. Правда, у тех, кого так или иначе считают причастными к этому преступлению, отобрали образцы ДНК. Результаты за ними скорее всего обнародуют в среду, 17 марта. Тогда и будут основания объявить подозрение и брать под стражу.
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Кого полиция подозревает в убийстве ребенка
Приходько утверждает, что основных подозреваемых – трое:
- отец Марии, с которым мать развелась и который, по словам некоторых односельчан, употребляет наркотики,
- крестный девочки, с которым мать продолжала общение, впрочем о каких-то более глубоких отношениях пока не говорится,
- хозяин сарая, в котором в мешке он сам нашел тело, хотя до этого сарай трижды обыскивали.
Кроме того, правоохранители проверяют причастность и самой матери. Ведь она может быть в курсе и покрывать виновного/виновных. К тому же, в селе называют ее неблагонадежной из-за злоупотребления алкоголем.
В Счастливом – напряженная атмосфера
Активист отметил, что сейчас в селе детей вообще не выпускают на улицу. Родители буквально за руку водят их в школу/садик и обратно. Некоторые даже встречает с работы жен, если те работают до поздней ночи.
В то же время полиция вновь запустила служебных собак. Дело в том, что животные могут заметить дополнительные следы. Кроме того, буквально на каждой улице дежурит полицейский патруль.
Все ждут 17 марта. Среди жителей царит настроение "Линча". Оно и неудивительно: кто-то, кого в маленьком селе знали много лет, оказался существом с нутром монстра,
– подчеркнул Приходько.
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- Мария Борисова исчезла 7 марта. Ее мать рассказала, что вечером девочка пошла играть на улицу . Через некоторое время женщина заметила, что ребенка во дворе нет.
- В первый день исчезновения начались масштабные поиски. К ним присоединились полицейские, нацгвардейцы и волонтеры.
- 11 марта школьницу обнаружили мертвой в сарае. Тело было скрытым в белый полиэтиленовый мешок, завязанный лентой.
- В полиции заявили, что на теле девочки были следы насильственной смерти и изнасилования. Вероятно, ребенка душили.
- Ранее была версия, шо Мария хотела встретить отца с работы. В последний раз девочку видели рядом с автобусной остановкой. Однако сам мужчина эти предположения опроверг. Говорит, что она не могла бежать на остановку, потому что он там никогда не выходил. Более того, не знала даже, где ее папа работает.
- 13 марта 7-летнюю Марию похоронили в Счастливом. Гроб с телом девочки пронесли через всю деревню, останавливаясь возле места, где она любила играть. Также процессия прошла мимо ее школы.
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