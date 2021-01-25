Во время своей инаугурационной речи Владимир Зеленский обещал сделать все, чтобы украинцы улыбались. Уже почти 2 года президент пытается добросовестно выполнять свое обещание.

Источник: 24 канал

День рождения Владимир Зеленский празднует 25 января. К соответствующей дате стоит вспомнить самые яркие моменты за все время его президентства, которые заставили граждан Украины улыбаться.

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Шутить глава государства начал, только подав заявку в ЦИК. Он говорил: "Мы мечтаем, чтобы когда-то в Польше появились объявления о работе в Украине". Впоследствии президент выдавал цитаты, которые сразу становились народными.

Народные цитаты

Первое, что приходит в голову – это "Вийди звідси, розбійнику". С соответствующим выражением записывали песни, создавали одежду, а также тысячи мемов и смешных видео.



Высказывание о разбойнике является одним из самых известных / Скриншот из видео

Но на самом деле едва ли не каждый разговор гаранта с чиновниками впечатлял и моментально становился популярным. Вообще, если делать рейтинг цитат президента, то никак нельзя обойти одного вопроса: "Хто я?".



Выражение "Хто я?" в новогоднем обращении не обошли в соцсетях / Скриншот из видео ОП

Порой президент случайно попадал в забавные ситуации, как это было, например, с титрами телеканала ICTV и вопросом "Кто убил Эрику?".

Конечно, случайность в трансляции не могла пройти незамеченной, в том числе и сразу потянула за собой шквал мемов и шуток в соцсетях.



Титры "Це я вбила Еріку" сразу начали обсуждать в соцсетях / Скриншот из видео ICTV

Также людям понравилась ситуация, когда президент забыл маску – ведь едва ли не каждый узнал в ней себя во время локдауна.

Еще одна крылатая фраза, о которой нельзя не упомянуть – "Я не лох", ее не обошли даже в выступлении "95 квартала".



Реакция президента на шутку "95 квартала" / Скриншот из видео "95 квартала"

Сейчас украинцы ожидают от президента выполнения обещания, о котором он также сказал во время своей инаугурационной речи. "Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы вы, украинцы, не плакали", – отмечал Владимир Зеленский.