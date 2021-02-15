В Одесской области подожгли шины возле дома женщины, которая кичилась убийством хаски: видео
В селе Красноселка Одесской области неизвестные подожгли шины возле дома женщины, которая в чате села хвасталась убийством собаки. Парни также разрисовали баллончиком ее ворота.
Источник:ютуб "Закон природы"
Соответствующее видео опубликовала общественная организация "Закон природы". Администраторы утверждают, что ролик прислали подписчики сообщества.
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Неизвестные устроили расправу возле дома женщины, которую подозревают в убийстве собаки
На видео несколько молодых людей в балаклавах положили и подожгли шины возле одного из домов в селе Красноселка.
Кроме этого, они написали на воротах черной краской слово "Мразь". К тому же в ролике заметно, как парни подожгли и перебросили за забор во двор какой-то неизвестный предмет.
В конце видео молодые люди с измененными голосами и полностью закрытыми лицами произнесли, что передают привет всем живодерам и убийцам животных.
Если не будет работать полиция, будет работать улица,
– заявили они.
В Красноселке неизвестные разрисовали дом женщины, убившей хаски: видео
В то же время в сообществе "Закон природы" отметили, что организация не несет ответственность за все те действия, которые совершили парни на видео. И добавили, что ролик опубликован только с ознакомительной целью.
Что известно о жестоком убийстве собаки в Одесской области
- 12 февраля в Одесской области была убита собака. Местная жительница сфотографировала застреленного хаски и опубликовала фотографии в чате села в вайбере.
- Об обстоятельствах инцидента рассказали волонтеры-зоозащитники, которые приехали на место событий вместе с полицией.
- Сама женщина утверждает, что пес якобы задушил двух ее кур. Однако другие жители села уверяют, что это сделала лиса.
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