В селе Красноселка Одесской области неизвестные подожгли шины возле дома женщины, которая в чате села хвасталась убийством собаки. Парни также разрисовали баллончиком ее ворота.

Соответствующее видео опубликовала общественная организация "Закон природы". Администраторы утверждают, что ролик прислали подписчики сообщества.

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На видео несколько молодых людей в балаклавах положили и подожгли шины возле одного из домов в селе Красноселка.

Кроме этого, они написали на воротах черной краской слово "Мразь". К тому же в ролике заметно, как парни подожгли и перебросили за забор во двор какой-то неизвестный предмет.

В конце видео молодые люди с измененными голосами и полностью закрытыми лицами произнесли, что передают привет всем живодерам и убийцам животных.

Если не будет работать полиция, будет работать улица,

– заявили они.

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В то же время в сообществе "Закон природы" отметили, что организация не несет ответственность за все те действия, которые совершили парни на видео. И добавили, что ролик опубликован только с ознакомительной целью.

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