В переулке Отакара Яроша в Харькове убили мужчину. Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Его обнаружили и задержали за пределами Харькова.

Если вину фигуранта докажут, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Информацию подтвердили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

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Детали инцидента

По словам очевидцев, инцидент произошел на лестнице супермаркета – стреляли в голову. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 40-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением головы.



На месте происшествия работают полицейские / Фото "Общественное Харьков"

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства смерти:

они осматривают место происшествия;

собирают вещественные доказательства;

устанавливают и опрашивают свидетелей.



Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти / Фото "Общественное Харьков"

Злоумышленника задержали

Для задержания мужчины, причастного к преступлению, ввели в действие полицейскую операцию "Сирена".



Убийство произошло на лестнице супермаркета / Фото "Общественное Харьков"

Заметим! Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по 1-й части 115-й статьи умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

Сейчас подозреваемого доставили в Харьковское районное управление полиции № 3 для проведения дальнейших следственных действий. По санкции статьи ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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