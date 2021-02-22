Убийство возле харьковского супермаркета: полицейские задержали подозреваемого
В переулке Отакара Яроша в Харькове убили мужчину. Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Его обнаружили и задержали за пределами Харькова.
Источник:Нацполиция
Если вину фигуранта докажут, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Информацию подтвердили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
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Детали инцидента
По словам очевидцев, инцидент произошел на лестнице супермаркета – стреляли в голову. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 40-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением головы.
На месте происшествия работают полицейские / Фото "Общественное Харьков"
Полицейские продолжают выяснять обстоятельства смерти:
- они осматривают место происшествия;
- собирают вещественные доказательства;
- устанавливают и опрашивают свидетелей.
Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти / Фото "Общественное Харьков"
Злоумышленника задержали
Для задержания мужчины, причастного к преступлению, ввели в действие полицейскую операцию "Сирена".
Убийство произошло на лестнице супермаркета / Фото "Общественное Харьков"
Сейчас подозреваемого доставили в Харьковское районное управление полиции № 3 для проведения дальнейших следственных действий. По санкции статьи ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
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