Убийство активистки Гандзюк: суд продлил арест Мангер и Левину
Днепровский районный суд Киева вынес новое решение в отношении обвиняемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк. В частности им продлили арест.
Источник:УНИАН
Речь об экс-главе Херсонского областного совета Владислава Мангера. А также – о его пособнике Алексее Левине.
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Что решил суд в отношении обвиняемых
Обвиняемых оставили под стражей еще на 2 месяца – до 15 мая. Такое решение приняла судья Юлия Иванина.
Она удовлетворила ходатайство прокурора и отказала в удовлетворении ходатайств адвокатов, просивших изменить меру пресечения.
Когда будут следующие заседания
Изучать доказательства продолжат на следующих заседаниях суда. Они состоятся:
- 2 апреля;
- 7 апреля;
- 16 апреля;
- 22 апреля.
Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк
- Херсонскую активистку Екатерину Гандзюк убили в конце июля 2018 года. Ее облили серной кислотой.
- Умерла советник мэра Херсона в больнице 4 ноября из-за сильных ожогов на теле.
- В 2019 году 5 исполнителей преступления были осуждены.
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