Днепровский районный суд Киева вынес новое решение в отношении обвиняемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк. В частности им продлили арест.

Речь об экс-главе Херсонского областного совета Владислава Мангера. А также – о его пособнике Алексее Левине.

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Что решил суд в отношении обвиняемых

Обвиняемых оставили под стражей еще на 2 месяца – до 15 мая. Такое решение приняла судья Юлия Иванина.

Она удовлетворила ходатайство прокурора и отказала в удовлетворении ходатайств адвокатов, просивших изменить меру пресечения.

Заметим! В феврале суд в Херсонской области приговорил одного из фигурантов дела об убийстве активистки Сергея Торбина к 5 годам лишения свободы.

Когда будут следующие заседания

Изучать доказательства продолжат на следующих заседаниях суда. Они состоятся:

2 апреля;

7 апреля;

16 апреля;

22 апреля.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк