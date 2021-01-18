Прокуратура занялась делом полицейского, застрелившего мужчину под Мариуполем во время задержания. Офицер полиции выстрелил в 33-летнего владельца местного рынка, потому что тот якобы пытался скрыться с места, где его задержали за незаконную порубку леса.

Дело расследует прокуратура

Против полицейского, застрелившего мужчину, уже открыли уголовное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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Дело открыли по статьям об умышленном убийстве и превышении власти или служебных полномочий. За это правоохранителю может грозить до 15 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Также назначили ряд экспертиз.

Что известно об убийстве