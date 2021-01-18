Убийство мужчины под Мариуполем: против полицейского открыли уголовное производство
Прокуратура занялась делом полицейского, застрелившего мужчину под Мариуполем во время задержания. Офицер полиции выстрелил в 33-летнего владельца местного рынка, потому что тот якобы пытался скрыться с места, где его задержали за незаконную порубку леса.
Дело расследует прокуратура
Против полицейского, застрелившего мужчину, уже открыли уголовное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
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Дело открыли по статьям об умышленном убийстве и превышении власти или служебных полномочий. За это правоохранителю может грозить до 15 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Также назначили ряд экспертиз.
Что известно об убийстве
- Инцидент произошел вечером 16 января в поселке Сартана Мариупольского района, когда правоохранители якобы обнаружили незаконную порубку леса.
- По информации полиции, во время документирования нарушения 33-летний мужчина сел за руль "Газели" и пытался скрыться с места преступления, сбив полицейского. Против него применили табельное оружие и убили его.
- По версии сына убитого, его отец не совершал незаконной порубки лесов. На место он приехал, чтобы помочь сыну решить ситуацию с полицией, которая обнаружила бревна на "Газели".
- В свою очередь сын убитого якобы приехал туда, чтобы помочь другу вытащить автомобиль, который застрял в болоте.
- Автомобиль "ВАЗ-2112" и грузовик "ГАЗ-3302" правоохранители изъяли.
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