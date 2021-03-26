В Одесской области в поселке Лиманское 26 марта произошла стрельба на автомойке – владелец бизнеса застрелил мужчину, который якобы приехал требовать дань. Незваного гостя застрелили из охотничьего ружья.

Также ранили еще одного вымогателя, который приехал вместе с застреленным. По данным сайта "Думская" убили Александра Рожко, которого в криминальных кругах знали под прозвищем "Ляма". Впрочем, он якобы тоже занимался предпринимательством.

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Рейдер или бизнесмен

В местных СМИ Рожко называли контрабандистом и рейдером. Ранее он якобы пытался захватить сельскохозяйственное предприятие в Одесской области.

Все факты будет устанавливать следствие, но сейчас известно, что Рожко приехал на автомойку требовать у ее владельца, чтобы он платил ежемесячную дань.



Убитый Александр Рожко / Фото сайта "Думская"

Убийцы угрожали

Телохранитель "Лямы" угрожал предпринимателю травматическим оружием, мужчина не выдержал натиска, схватил охотничье ружье и застрелил Рожко, а его охранника ранил.

Полиция открыла уголовное производство.

В Одесской области на автомойке произошло убийство: смотрите видео с места происшествия