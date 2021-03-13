Убийство 7-летней Марии Борисовой: в полиции рассказали о подозреваемых
Правоохранители продолжают расследовать дело об убийстве 7-летней Марии Борисовой, которую ранее нашли мертвой. У полиции есть несколько подозреваемых, которые могли совершить ужасное преступление.
Источник:"Сегодня"
Как рассказал начальник полиции области полковник Александр Прокудин, в настоящее время следствие расследует причастность к убийству нескольких подозреваемых. Среди них – родственники убитой девочки и другие лица села Счастливое.
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Прокудин отметил, что правоохранители планируют объявить подозрение не позднее следующей среды, то есть до 17 марта.
Есть подозреваемые из семейного круга и другие лица из этой деревни. Задержанных пока нет, но надеюсь, что в скором будущем будут. Ждем результаты ДНК-экспертизы,
– сообщил он.
Спикер полиции Татьяна Пшонь не исключила, что эксперты смогут предоставить свои выводы ранее 17 марта. После этого полицейские сравнят ДНК-образцы и определят, кто является убийцей ребенка.
Что известно о смерти Марии Борисовой
- 7-летняя Мария пропала 7 марта. Ребенок вышел из дома примерно в 17: 30 играть на улицу. Впоследствии мать заметила, что ее во дворе уже нет.
- Друзья девочки рассказали, что она хотела встретить отца с работы. В последнее девочку видели рядом с автобусной остановкой.
- К поисковой операции присоединились не только правоохранители с кинологами и собаками, но и сотни волонтеров.
- Полицейские нашли тело девочки 11 марта. Ее тело лежало в полиэтиленовом пакете в сарае одного из домовладений.
Ранее в полиции сообщили, что на теле девочки были следы насильственной смерти и изнасилования. Вероятно, ребенка душили.
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