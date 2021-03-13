Правоохранители продолжают расследовать дело об убийстве 7-летней Марии Борисовой, которую ранее нашли мертвой. У полиции есть несколько подозреваемых, которые могли совершить ужасное преступление.

Как рассказал начальник полиции области полковник Александр Прокудин, в настоящее время следствие расследует причастность к убийству нескольких подозреваемых. Среди них – родственники убитой девочки и другие лица села Счастливое.

Важно Народ готовится устроить самосуд над убийцей Марийки, – глава села Счастливое

Прокудин отметил, что правоохранители планируют объявить подозрение не позднее следующей среды, то есть до 17 марта.

Есть подозреваемые из семейного круга и другие лица из этой деревни. Задержанных пока нет, но надеюсь, что в скором будущем будут. Ждем результаты ДНК-экспертизы,

– сообщил он.

Спикер полиции Татьяна Пшонь не исключила, что эксперты смогут предоставить свои выводы ранее 17 марта. После этого полицейские сравнят ДНК-образцы и определят, кто является убийцей ребенка.

Что известно о смерти Марии Борисовой

7-летняя Мария пропала 7 марта. Ребенок вышел из дома примерно в 17: 30 играть на улицу. Впоследствии мать заметила, что ее во дворе уже нет.

Друзья девочки рассказали, что она хотела встретить отца с работы. В последнее девочку видели рядом с автобусной остановкой.

К поисковой операции присоединились не только правоохранители с кинологами и собаками, но и сотни волонтеров.

Полицейские нашли тело девочки 11 марта. Ее тело лежало в полиэтиленовом пакете в сарае одного из домовладений.

Ранее в полиции сообщили, что на теле девочки были следы насильственной смерти и изнасилования. Вероятно, ребенка душили.