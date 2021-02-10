Расстрел 7 человек на Житомирщине: что сказал в суде единственный свидетель
В Новоселице Житомирской области 22 мая 2020 года расстреляли 7 мужчин, которые отдыхали. Единственный свидетель жуткой расправы – Вадим Федюнин в суде рассказал, как все было. По словам уцелевшего, сначала он думал, что это розыгрыш.
Источник:Hromadske
По словам Федюнина, обвиняемого в массовом убийстве – Анатолия Захаренко товарищи знали в течение 15 лет.
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Кто погиб 22 мая:
- Боец батальона Кульчицкого Владислав Мамиченко (псевдо "Мамик");
- Боец батальона Кульчицкого Андрей Москалец ("Малек);
- Боец Бригады быстрого реагирования и ветеран батальона Кульчицкого Виталий Вульчин ("Расстрига");
- Ветеран батальона Кульчицкого Владимир Куприянов ("Финн");
- Ветеран батальона Кульчицкого Эскендер Османов ("Эскендер");
- Ветеран батальона Кульчицкого и волонтер Роман Ханенко ("Овод");
- Ветеран батальона Кульчицкого Александр Белоус ("Белый").
Федюнин рассказал, что произошло в день убийства
Все это время к Захаренко время от времени наведывались на отдых.
Я думал сначала, что это розыгрыш,
– отметил свидетель.
Свидетель рассказал, что с 4 другими мужчинами они ехали во второй машине, отстававшей от первой. Раньше они купили продукты и спиртное.
Сначала заехали на озеро Ханенко
Один из мужчин первой группы – Роман Ханенко позвонил и посоветовал не заезжать к Захаренко, а вместо этого заехать на другое озеро – которое принадлежало именно Ханенко.
Но там нет инфраструктуры. Мы там планировали сделать как-то реабилитационный центр для военных,
– пояснил Федюнин.
Когда мужчины проезжали мимо территории Захаренко, то увидели его рядом с правоохранителями. Полиция якобы прибыла из-за информации о том, что от Захаренко требовали взятку за возможность вылова рыбы.
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Масштабных конфликтов с Захаренко не было, – свидетель
Впоследствии компании позвонил сам обвиняемый и сказал, что к нему уже можно приезжать.
Федюнин уверяет, что никаких конфликтов с владельцем у них не было. Как обычно, компания порыбачила, приготовила еду и села ужинать. Здесь и начались определенные споры.
Он много говорит того, чего не знает и кричит так, что слышно в соседнюю деревню. Тогда он был возбужден, рассказывал о том, как сдал полицейского. Мы его поддержали, пожали руки, типа "молодец". Один из споров был о том, что типа все грузины мусульмане. Я говорил, что может только 20%,
– рассказал Федюнин.
Однако, уверяет свидетель, масштабной ссоры не было и спор сошел на нет. Федюнин говорит, что у мужчин было 4 вида оружия, а сам Захаренко имел охотничье ружье и патронташ.
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Свидетель говорит, что обвиняемый курил каннабис
Оружие, вроде спрятали, как только дело дошло до алкоголя. По словам свидетеля, обвиняемый пил и курил марихуану.
Напротив меня в комнате уже спали Вульчин, Белоус и Мамаченко. В соседней – Ханенко и Куприянов. Туда же должны были подойти Москалец с Османовым, которые еще остались в беседке вместе с Захаренко,
– рассказал Федюнин.
Через 15 – 20 минут свидетель услышал выстрелы и ругань Захаренко. Попытки разбудить товарищей были неудачными. Роман Ханенко открыл дверь и сразу получил пулю.
"Я поворачиваю голову и говорю :"Тебе пи*да" и наводит на меня оружие. Я понял, что это она и есть", — сказал свидетель.
Федюнина спас Виталий Вульчин
Федюнина спас Виталий Вульчин, он попытался перехватить у Захаренко оружие. Тот его застрелил в упор. Обвиняемый забрал оружие у убитого и выбежал. Федюнин вроде бы выбежал за ним.
Слышу два выстрела в мою сторону. Проходит 5 секунд и выстрелы снова. Еще 15 секунд и снова выстрелы, ругань. Когда я отбежал метров 100 – все прекратилось,
– отметил свидетель.
Федюнин побежал в поселок – босой просить о помощи. Он надеялся, что хоть кому-то из друзей удастся спастись. По дороге он еще слышал выстрелы – уже из другого оружия.
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В селе было сложно найти помощь
Федюнин говорит, что в селе ему отказывались помогать. Открыл только один человек и позвонил родным Захаренко. Те сказали ехать в центр и ждать.
Этого свидетель массового убийства делать не стал. Ему наконец открыли дверь и вызвали полицию.Федюнин говорит, что видел, как будто мимо проезжал Захаренко на собственном авто.
Это были мои братья, – свидетель убийства
В следующий раз обвиняемого единственный уцелевший в стрельбе увидел на месте преступления, говорит, что Захаренко говорил с полицейскими и смеялся.
Это были не друзья мои, а братья. Я со всеми служил, мы познакомились на войне. Они все киевляне, мы старались держаться вместе,
– сказал Федюнин.
Что говорит обвиняемый
Анатолий Захаренко / Фото Hromadske
Сам Захаренко во время заседания отметил, что Федюнин говорит неправду о курении марихуаны и о том, что якобы на него направляли оружие. Защита обвиняемого утверждает, что свидетель искажает события, потому что обвиняемый, согласно результатам экспертиз, был пьян в ночь убийства.
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Коротко о массовом убийстве на Житомирщине
- Трагедия произошла в ночь на 22 мая.
- Семерых волонтеров и военных расстреляли во время отдыха на Житомирщине.
- Подозреваемый – владелец территории Анатолий Захаренко.
- Лишь одному человеку удалось сбежать.
- Во время осмотра территории полицейские изъяли 5 единиц оружия. Оно является официально зарегистрированным и принадлежит участникам события. Среди изъятого – охотничье ружье.
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