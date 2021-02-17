Трудно найти большую глупость, чем попытка ограничить полномочия директора НАБУ Артема Сытника и ускорить его отстранение от должности.

Почему нельзя увольнять Артема Сытника?

Во-первых, это не позволят сделать ни украинское общество ни наши западные союзники. Будет широкая волна возмущения, будет сопротивление, и провести это через парламент будет крайне сложно. Моральные и репутационные риски – убийственные. Все понимают, что полномочия Сытника хотят просто сократить, в надежде, что смена директора позволит "порешать" многие проблемы действующей власти.

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Во-вторых, это обнуляет обязательства самого президента про борьбу с коррупцией и независимость антикоррупционных органов, которые он многократно произносил в послании к Верховной Раде в октябре 2020-го, и на встречах с послами G-7, и в меморандуме с МВФ. Кто после этого будет за рубежом с уважением относиться к обязательствам нашей власти?

В-третьих, антикоррупционная реформа – одна из немногих, которой мы имели право гордиться, как примером системных институциональных изменений. И так уже обрезали контроль деклараций, и продолжают бить по институтам. Это очень глупо.