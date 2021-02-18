Следователи Государственного бюро расследований выяснили круг лиц, которые могут быть причастными к убийствам участников Революции Достоинства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника. Однако с подозрениями не спешат.

Ранее этот круг был неизвестен, как и неизвестно расстояние, с которого стреляли. Об этом заявил заместитель начальника управления ГБР по делам Майдана Артем Яблонский.

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Что говорят в ГБР

Яблонский рассказал, что происходили определенные спекуляции в СМИ. Круг лиц сузили до тех, кто потенциально может быть причастен к убийствам.

Когда объявят подозрения

По словам Яблонского, об объявлении подозрений пока рано говорить, потому что для этого не хватает доказательств. Хотя он добавил, следователи не сомневаются, что эти убийства совершили правоохранители. Поэтому отрабатывают подразделения правоохранителей, которые "получали пули, найденные в телах".

Установили, какое было оружие

Мужчина отметил, что установили точное количество патронов, из которых могли убить и конкретное оружие.

К сожалению, видеоматериал не позволяет установить этих убийц. Следов на оружии и на пулях также нет, потому что пули, которые использовались, были для остановки транспортных средств и не оставляют индивидуальных следов от конкретного оружия,

– добавил Яблонский.

Именно поэтому, как отметил правоохранитель, это сложно привязать к конкретному человеку.

Обратите внимание! Жизневский, Нигоян и Сеник погибли в январе 2014 года на Майдане.