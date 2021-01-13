Зима – это не только веселые празднования и приятные встречи. Это также сильные морозы и жгучие ветры, которые могут привести к переохлаждению, а следовательно и к потере здоровья.

Как одеваться и как правильно вести себя зимой. Простые рекомендации и одновременно разумные советы дал Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

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Какие одежда и обувь лучшие зимой

Лучший способ не замерзнуть – одеться как капуста. Важно, чтобы одежда была из натуральных или специальных материалов и состояла из трех слоев:

нижний – нижнее белье, колготки, носки, термобелье;

средний – свитер, кофта и т. д;

верхний – куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки.

Одежда не обязательно должна быть грубой и сковывать движения, главное – многослойность и просторность. С их помощью образуется воздушная прослойка, которая удерживает тепло.

Также важно не оставлять открытыми конечности и голову. Через ладони и обнаженную голову теряется немало тепла.

Зимняя обувь должна быть с толстой подошвой и идеальным по размеру, чтобы не сжимало ногу и поддерживало нормальное кровообращение.

Что делать, чтобы не замерзнуть

Двигайтесь . Если вы долго ждете автобус, зеленый свет или девушку — не стойте. Можно подпрыгивать на месте, ходить, сделать пару простых упражнений или просто обниматься, когда есть с кем. Движения помогут ускорить кровообращение, а следовательно вы не замерзнете.

. Если вы долго ждете автобус, зеленый свет или девушку — не стойте. Можно подпрыгивать на месте, ходить, сделать пару простых упражнений или просто обниматься, когда есть с кем. Движения помогут ускорить кровообращение, а следовательно вы не замерзнете. Перед выходом на улицу поешьте . Чтобы поддерживать нормальную температуру зимой, организм использует больше энергии, поэтому и пополнять ее надо чаще. Ешьте питательную и здоровую теплую пищу.

. Чтобы поддерживать нормальную температуру зимой, организм использует больше энергии, поэтому и пополнять ее надо чаще. Ешьте питательную и здоровую теплую пищу. Чувствуете жжение на коже – ищите, где согреться. Сильное покраснение и жжение кожи может быть признаком обморожения. Если чувствуете, как щеки, руки или ноги "пекут", или же видите серьезное покраснение у человека рядом, зайдите в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд и тому подобное.

– ищите, где согреться. Сильное покраснение и жжение кожи может быть признаком обморожения. Если чувствуете, как щеки, руки или ноги "пекут", или же видите серьезное покраснение у человека рядом, зайдите в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд и тому подобное. Не носите металлические украшения . Металл остывает очень быстро, и его контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовым травмам. К тому же кольца замедляют движение крови в пальцах, а следовательно они быстрее замерзнут.

. Металл остывает очень быстро, и его контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовым травмам. К тому же кольца замедляют движение крови в пальцах, а следовательно они быстрее замерзнут. Курение и алкоголь не согревают . Во-первых, курение и алкоголь вредны, независимо от погоды. К тому же употребление алкоголя создает иллюзию тепла и в то же время приводит к огромной его потере. Курение же уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а значит делает их более уязвимыми к морозу.

. Во-первых, курение и алкоголь вредны, независимо от погоды. К тому же употребление алкоголя создает иллюзию тепла и в то же время приводит к огромной его потере. Курение же уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а значит делает их более уязвимыми к морозу. Возьмите с собой термос с чаем. Если отправляетесь на несколько часов на морозную улицу, пейте горячий чай и больше двигайтесь, чтобы согреться.

В Минздраве напомнили, что животные тоже страдают от сильных морозов. Поэтому надо позаботиться и о них.



Как уберечься от переохлаждения / инфографика Центра общественного здоровья