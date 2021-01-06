В Австралии рыбаки спасли мужчину, пытавшегося убежать от крокодилов. Его нашли совершенно голым.

Соответствующее событие произошло 3 января, когда рыбаки расставляли ловушки на морских крабов. Об этом сообщает телеканал 9 News Australia.

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В заливе неподалеку от населенного пункта Ист Пойнт они услышали, как кто-то звал на помощь из мангрового леса, расположенного неподалеку.

По словам одного из рыбаков, мужчина цеплялся за ветки дерева, чтобы не упасть в воду с крокодилами и был полностью голым.

Он был весь искусан насекомыми. Впоследствии мужчина сказал, что его зовут Люк Воскресенский и потерялся он по дороге на новогоднюю вечеринку за несколько дней до того, как его нашли.

По словам Воскресенского, все время пребывания в лесу он питался змеями. Рыбаки доставили мужчину в ближайшую больницу.



Мужчина сказал, что потерялся по дороге на новогоднюю вечеринку / Скриншот с видео 9 News Australia

Истинная причина пребывания в лесу

В госпитале удалось выяснить истинную причину пребывания Воскресенского в лесу. На самом деле его ранее арестовали за вооруженное ограбление.

Однако за несколько дней до того, как его нашли в лесу рыбаки, – он сломал электронный браслет и убежал.