Новогодняя ночь драматично закончилась для жителя Волынской области. В руках мужчины взорвалась петарда. Из-за этого пострадавший потерял два пальца и получил рваную рану кисти.

Об инциденте в полицию сообщили медики

Инцидент произошел в Маневичском районе Волыни. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

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О случае, который завершился травмой, правоохранителям сообщили медики центральной районной больницы около 21:00 31 декабря.

Мужчина зажег фитиль петарды в собственной ванной

Представители полиции выехали на место происшествия и выяснили, что пострадал 38-летний местный житель.

Он в ванной собственного дома зажег фитиль петарды. Впоследствии пытался его погасить рукой, однако пиротехника взорвалась. Сведения об инциденте занесли в единый учет сообщений о совершении правонарушений.

От пиротехники на Новый год пострадали несколько человек

Отметим, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям рассказали о жутких последствиях новогодних развлечений с пиротехникой. При запуске фейерверков возникли более десятка пожаров. Из-за петард травмировались несколько человек – среди них дети.