У Зеленского уже рассматривают вопрос о втором сроке, – Солонтай
В Офисе Президента уже рассматривают пути, чтобы действующий глава государства Владимир Зеленский мог баллотироваться на второй срок. Он дал понять, что планирует снова занять этот пост.
Источник:24 канал
Политолог Александр Солонтай считает, что Зеленский действительно хочет быть президентом дважды. Об этом он заявил в программе "6/9".
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По его словам, на повестке дня в Офисе Президента стоит вопрос, о котором Зеленский заявил на своем дне рождении своему окружению. То есть, как пояснил политолог, формально или нет, президент дал понять своей команде, что он рассматривает вопрос второго срока президентства не на шутку.
В связи с этим, происходит очень много дискуссий о том, что надо делать, чтобы он действительно имел на это шанс,
– сказал Солонтай.
Возможные пути ко второму президентству
Эксперт считает, что речь может идти о ряде вещей. Например,
- о продолжении "Большого строительства";
- реальной борьбе с коррупцией;
- изменений в Кабинете министров;
- возможно, внеочередные выборы.
"На повестке дня рассматривают разные версии. Один из вопросов – очистка украинского информационного пространства", – добавил Солонтай.
Второй срок Зеленского: предыдущие заявления
- В начале своей президентской каденции Зеленский убеждал, что идет лишь на один срок.
- О своей второй каденции Владимир Зеленский впервые заговорил во время своей пресс-конференции 20 мая. Он заявил, что подумает над этим. Одной каденции ему, вероятно, будет мало, чтобы выполнить все свои обещания.
- В то же время ранее председатель ОП Андрей Ермак отмечал, что о втором сроке можно будет говорить тогда, когда станет понятно, успел ли Зеленский выполнить свои обещания.
- Затем нардеп Гео Лерос на своей странице в фейсбуке написал, что во время празднования своего день рождения, главы государства заявил, что собирается на второй срок.
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