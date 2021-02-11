В Офисе Президента уже рассматривают пути, чтобы действующий глава государства Владимир Зеленский мог баллотироваться на второй срок. Он дал понять, что планирует снова занять этот пост.

Политолог Александр Солонтай считает, что Зеленский действительно хочет быть президентом дважды. Об этом он заявил в программе "6/9".

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По его словам, на повестке дня в Офисе Президента стоит вопрос, о котором Зеленский заявил на своем дне рождении своему окружению. То есть, как пояснил политолог, формально или нет, президент дал понять своей команде, что он рассматривает вопрос второго срока президентства не на шутку.

В связи с этим, происходит очень много дискуссий о том, что надо делать, чтобы он действительно имел на это шанс,

– сказал Солонтай.

Возможные пути ко второму президентству

Эксперт считает, что речь может идти о ряде вещей. Например,

о продолжении "Большого строительства";

реальной борьбе с коррупцией;

изменений в Кабинете министров;

возможно, внеочередные выборы.

"На повестке дня рассматривают разные версии. Один из вопросов – очистка украинского информационного пространства", – добавил Солонтай.

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