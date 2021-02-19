Пресс-секретарь президента Юлия Мендель опровергла заявление Петра Пророшенка о намерениях власти ввести санкции против телеканала "Прямой". Также она в очередной раз заверила, что свободе слова в Украине ничего не угрожает. Касается это и вышеуказанного вещателя.

Бывший глава государства Петр Порошенко убеждал, что ввести санкции должны были на заседании Совета нацбезопасности и обороны 19 февраля. Но ограничения касались бы не напрямую "Прямого", а его бывшего владельца Владимира Макееенка.

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Санкции против "Прямого": что говорит Мендель

По словам пресс-секретаря действующего президента, санкции против фактического владельца телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne – Тараса Козака – ввели из-за доказательств их финансирования из государства-агрессора. Также соратника Медведчука связывают с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных украинских территориях.

Это четко артикулировали как члены СНБО, так и спецслужбы, которые занимались соответствующими расследованиями. Закрытие указанных каналов не имело признаков политической борьбы, решение приняли исключительно на защиту государственных интересов,

– отметила Мендель.

В то же время она выразила надежду, что "публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны".

"Свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы, или не надежные факты, если говорится о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли", – подытожила Мендель.

Добавим, ранее нардеп Сергей Лещенко также заявлял, что на заседании СНБО в пятницу никто не собирался вводить санкции против "Прямого", ни против его фиктивного владельца Владимира Макеенко.

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Что этому предшествовало

Президент Владимир Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО на 19 февраля. Часть вопросов на нем должны рассмотреть в закрытом режиме.

В Офисе Президента необходимости мероприятия объяснили обеспечением национальной безопасности государства.

Впоследствии СМИ сообщили, что на этом заседании СНБО рассмотрит санкции против бизнеса, связанных с Медведчуком.

А уже 18 февраля Порошенко заявил, что купил "Прямой". А такое решение объяснил санкциями против его владельца Владимира Макеенко. Соответствующее решение, по его словам, СНБО должно было принять собственно на этом заседании 19 февраля.

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Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля применил санкции против нардепа от ОПЗЖ и соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Поэтому телеканалы, которые связывают с Медведчуком, ZIK, NewsOne и "112 Украина" прекратили свое вещание.

В СМИ отмечали, что деньги на деятельность телеканалов поступали из оккупированного Донбасса. Вероятно, их финансировал "Торговый дом "Донские угли".

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отмечал, что блокирование каналов – это последовательный шаг с российской гибридной агрессией.



Санкции СНБО против Козака: все подробности / Инфографика 24 канала