Мендель раскрыла детали, планировали ли у Зеленского закрывать "Прямой"
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель опровергла заявление Петра Пророшенка о намерениях власти ввести санкции против телеканала "Прямой". Также она в очередной раз заверила, что свободе слова в Украине ничего не угрожает. Касается это и вышеуказанного вещателя.
Источник:"Украинская правда"
Бывший глава государства Петр Порошенко убеждал, что ввести санкции должны были на заседании Совета нацбезопасности и обороны 19 февраля. Но ограничения касались бы не напрямую "Прямого", а его бывшего владельца Владимира Макееенка.
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Санкции против "Прямого": что говорит Мендель
По словам пресс-секретаря действующего президента, санкции против фактического владельца телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne – Тараса Козака – ввели из-за доказательств их финансирования из государства-агрессора. Также соратника Медведчука связывают с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных украинских территориях.
Это четко артикулировали как члены СНБО, так и спецслужбы, которые занимались соответствующими расследованиями. Закрытие указанных каналов не имело признаков политической борьбы, решение приняли исключительно на защиту государственных интересов,
– отметила Мендель.
В то же время она выразила надежду, что "публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны".
"Свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие бы критические материалы, или не надежные факты, если говорится о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли", – подытожила Мендель.
Добавим, ранее нардеп Сергей Лещенко также заявлял, что на заседании СНБО в пятницу никто не собирался вводить санкции против "Прямого", ни против его фиктивного владельца Владимира Макеенко.
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Что этому предшествовало
- Президент Владимир Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО на 19 февраля. Часть вопросов на нем должны рассмотреть в закрытом режиме.
- В Офисе Президента необходимости мероприятия объяснили обеспечением национальной безопасности государства.
- Впоследствии СМИ сообщили, что на этом заседании СНБО рассмотрит санкции против бизнеса, связанных с Медведчуком.
- А уже 18 февраля Порошенко заявил, что купил "Прямой". А такое решение объяснил санкциями против его владельца Владимира Макеенко. Соответствующее решение, по его словам, СНБО должно было принять собственно на этом заседании 19 февраля.
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Блокировка телеканалов ZIK, "112 Украина" и ZIK: главное
- Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля применил санкции против нардепа от ОПЗЖ и соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
- Поэтому телеканалы, которые связывают с Медведчуком, ZIK, NewsOne и "112 Украина" прекратили свое вещание.
- В СМИ отмечали, что деньги на деятельность телеканалов поступали из оккупированного Донбасса. Вероятно, их финансировал "Торговый дом "Донские угли".
- Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отмечал, что блокирование каналов – это последовательный шаг с российской гибридной агрессией.
Санкции СНБО против Козака: все подробности / Инфографика 24 канала
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