Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с другими представителями власти относительно ликвидации чрезвычайной ситуации в отдельных областях Украины. Та образовалась из-за ухудшения погодных условий и снегопада в Украине. Мероприятие состоялось 29 января.

Источник: Офис Президента

В совещании приняли участие, в частности, премьер Денис Шмыгаль, министр развития общин Алексей Чернышев, временный глава Минэнерго Юрий Витренко, представители ГСЧС и Укравтодора.

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Детали встречи Зеленского с представителями власти относительно ликвидации последствий непогоды

Ситуация на дорогах

Во время встречи Зеленскому доложили о работах, которые осуществляют для обеспечения проезда на автомагистралях, в частности в Одесской и Николаевской областях. Здесь прирост снежного покрова составляет 20 – 60 сантиметров.

О каких работах говорится

Из-за снежных заносов 28 января на автодороге М-05 Киев – Одесса возникла пробка из крупногабаритного транспорта на участке Знаменка – Ревова в направлении столицы. Сейчас расчищен проезд по двум полосам в направлении Одессы и обеспечено движение легковых автомобилей в обоих направлениях. Работы продолжаются.

В Николаевской области продолжают восстанавливать проезд по автодороге М-13 Кропивницкий – Платоново.

Во время совещания отметили, что Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах непрерывно следит за борьбой с непогодой и изменениями погодных условий.

Повреждение электросетей

Еще один вопрос, который обсудили, – повреждение электросетей из-за непогоды. В результате 2,5 суток были обесточены почти 900 населенных пунктов.

Сейчас более 350 населенных пунктов остаются без электроснабжения. Однако продолжаются активные работы, чтобы до конца суток эти проблемы решить.

Я также прошу премьер-министра провести отдельную работу по модернизации старых электросетей и получению соответствующей техники, необходимой для их обслуживания. Погода всегда может даровать сюрпризы, но мы должны быть готовы,

– сказал Зеленский.

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Заметим, пока непогода больше всего свирепствует в Николаевской и Одесской областях. Вместе с тем на Кировоградщине и Полтавщине ситуация несколько стабилизировалась, и движение уже здесь возобновлено. Правда, Укргидрометцентр прогнозирует на 29 января гололед на дорогах. А в Карпатах – снеголавинные опасности.