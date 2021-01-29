У Зеленского состоялось совещание по борьбе с последствиями непогоды: какова ситуация в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с другими представителями власти относительно ликвидации чрезвычайной ситуации в отдельных областях Украины. Та образовалась из-за ухудшения погодных условий и снегопада в Украине. Мероприятие состоялось 29 января.
Источник: Офис Президента
В совещании приняли участие, в частности, премьер Денис Шмыгаль, министр развития общин Алексей Чернышев, временный глава Минэнерго Юрий Витренко, представители ГСЧС и Укравтодора.
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Детали встречи Зеленского с представителями власти относительно ликвидации последствий непогоды
Ситуация на дорогах
Во время встречи Зеленскому доложили о работах, которые осуществляют для обеспечения проезда на автомагистралях, в частности в Одесской и Николаевской областях. Здесь прирост снежного покрова составляет 20 – 60 сантиметров.
О каких работах говорится
- Из-за снежных заносов 28 января на автодороге М-05 Киев – Одесса возникла пробка из крупногабаритного транспорта на участке Знаменка – Ревова в направлении столицы. Сейчас расчищен проезд по двум полосам в направлении Одессы и обеспечено движение легковых автомобилей в обоих направлениях. Работы продолжаются.
- В Николаевской области продолжают восстанавливать проезд по автодороге М-13 Кропивницкий – Платоново.
Во время совещания отметили, что Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах непрерывно следит за борьбой с непогодой и изменениями погодных условий.
Повреждение электросетей
Еще один вопрос, который обсудили, – повреждение электросетей из-за непогоды. В результате 2,5 суток были обесточены почти 900 населенных пунктов.
Сейчас более 350 населенных пунктов остаются без электроснабжения. Однако продолжаются активные работы, чтобы до конца суток эти проблемы решить.
Я также прошу премьер-министра провести отдельную работу по модернизации старых электросетей и получению соответствующей техники, необходимой для их обслуживания. Погода всегда может даровать сюрпризы, но мы должны быть готовы,
– сказал Зеленский.
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Заметим, пока непогода больше всего свирепствует в Николаевской и Одесской областях. Вместе с тем на Кировоградщине и Полтавщине ситуация несколько стабилизировалась, и движение уже здесь возобновлено. Правда, Укргидрометцентр прогнозирует на 29 января гололед на дорогах. А в Карпатах – снеголавинные опасности.
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