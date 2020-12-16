В Офисе президента прокомментировали результаты опроса от Центра Разумкова за декабрь 2020 года. Там заявили, что президенту Владимиру Зеленскому удается оставаться политиком года, ведь он продолжает придерживаться своих целей относительно изменений в Украине.

Президент делает это, несмотря на негатив в СМИ. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Укринформ. Актуально Президентский рейтинг: какая поддержка у Зеленского и кто вышел на второе место Что еще сказал Подоляк Зеленский придерживается своих целей: обязательной трансформации старого государства, вывода государства из традиционного коррупционного формата, повышения его конкурентности.

Разочарование в обществе – субъективная категория, ведь "общество хочет быстрых и эффективных решений".

Такие решения пока есть, но часть из них "протискивается через фундаментальное сопротивление, через откровенный теневой лоббизм масштабных политико-финансовых групп". Что известно о рейтинге Зеленского Центр Разумкова 16 декабря обнародовал результаты исследований. Там говорится, что если бы выборы президента в Украине проходили в ближайшее время, большинство украинцев до сих пор готовы голосовать за Зеленского.

Однако президент стал для народа и главным политиком, и главным разочарованием года.

42% людей назвали Зеленского главным разочарованием года.

20% граждан назвали президента политиком года.