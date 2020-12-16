У Зеленского отреагировали на результаты соцопроса касательно рейтинга
В Офисе президента прокомментировали результаты опроса от Центра Разумкова за декабрь 2020 года. Там заявили, что президенту Владимиру Зеленскому удается оставаться политиком года, ведь он продолжает придерживаться своих целей относительно изменений в Украине.
Президент делает это, несмотря на негатив в СМИ. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Укринформ.
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Что еще сказал Подоляк
- Зеленский придерживается своих целей: обязательной трансформации старого государства, вывода государства из традиционного коррупционного формата, повышения его конкурентности.
- Разочарование в обществе – субъективная категория, ведь "общество хочет быстрых и эффективных решений".
- Такие решения пока есть, но часть из них "протискивается через фундаментальное сопротивление, через откровенный теневой лоббизм масштабных политико-финансовых групп".
Что известно о рейтинге Зеленского
- Центр Разумкова 16 декабря обнародовал результаты исследований. Там говорится, что если бы выборы президента в Украине проходили в ближайшее время, большинство украинцев до сих пор готовы голосовать за Зеленского.
- Однако президент стал для народа и главным политиком, и главным разочарованием года.
- 42% людей назвали Зеленского главным разочарованием года.
- 20% граждан назвали президента политиком года.
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