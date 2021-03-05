У президента Владимира Зеленского отметили, что нужно преодолевать систему, в которой доминируют олигархи. Такое заявление сделали после того, как США применили санкции против Игоря Коломойского.

Отметили, что борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности.

Важно Запретили въезд: США ввели санкции против Коломойского и его семьи

Что сказали в Офисе Президента

Утверждают, что действия Зеленского должны говорить сами за себя.

Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в Конституции, но прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи,

– говорится в сообщении.

Поэтому поблагодарили каждого партнера за поддержку этого пути. Кроме того, в ОП отметили, что Украина будет проводить реформы и укреплять отношения с США и в дальнейшем.

Санкции США против Коломойского: что известно

США наложили санкции на Коломойского и его семью, запретив им въезд в Штаты.

Ограничения применили из-за деятельности олигарха на посту главы Днепропетровской области в 2014 – 2015 годах. В частности, из-за попыток подорвать демократию и причастности к коррупции.



Санкции против Коломойского / Инфографика 24 канала