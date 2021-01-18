Приоритетами в отношениях Офиса президента и администрации избранного президента США Джо Байдена будет возврат временно оккупированных территорий и борьба с коррупцией. Кроме того, между 2 странами важно активизировать экономическое сотрудничество.

Приоритетом для Украины является военная помощь США. Об этом заместитель главы ОП Игорь Жовква заявил в интервью ТСН. Актуально Украина пригласит Байдена на 30-летие Независимости: первые детали В очередном оборонном бюджете предусмотрены те же объемы военной помощи, и, что очень важно, увеличено финансирование поставок летального вооружения Украине,

- рассказал политик. Что еще сказал Жовква Украина стремится активнее привлечь США к урегулированию ситуации на Донбассе и деоккупации Крыма.



Несмотря на сложности, которые вызвала пандемия коронавируса, Украина должна реализовывать товарооборот.



Очень важно, чтобы США обеспечивало энергетическую независимость Украины.

Кроме того, можно искать новые сферы для отношений 2 стран. В частности, это может быть ІТ или искусственный интеллект.



Кроме того, можно искать новые сферы для отношений 2 стран. В частности, это может быть ІТ или искусственный интеллект. Украина готовит стратегический план – определенную "дорожную карту" - сотрудничества с США.



Президент Владимир Зеленский будет союзником Байдена в осуществлении антикоррупционных мер в Украине