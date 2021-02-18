Сейчас в Офисе Президента выделяют 2 приоритетных задачи по Донбассу. Одной из них является проведение конкуретных выборов за закрытыми границами. Другой – прекращение вещания русской пропаганды.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк убежден: жители Донбасса уже поняли, что "русский мир" не приведет ни к чему хорошему.

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Донбасс получил прекрасную прививку. Он теперь четко понимает, что "русский мир" это обязательно какая-то дыра, неконкурентные условия, резкий регресс уровня жизни и абсолютная бесперспективность,

– отметил Подоляк.

Что Подоляк говорит о приоритетах

По словам советника ОП, сейчас важно выполнить приоритетные задачи.

Выборы. Они должны быть конкурентными и закрытыми от влияния России.

Российская пропаганда. Если Донбасс избавится от неуклюжей российской пропаганды, он "быстро и четко покажет, на чьей он стороне в идеологическом и политическом смысле".

"Думаю, и Крым мог бы уже это показать с учетом тех процессов, которые там происходят", – отметил Подоляк.

Что сейчас происходит на Донбассе