Получил прекрасную прививку: в Зеленского назвали главные задачи по Донбассу
Сейчас в Офисе Президента выделяют 2 приоритетных задачи по Донбассу. Одной из них является проведение конкуретных выборов за закрытыми границами. Другой – прекращение вещания русской пропаганды.
Источник:"РБК-Украина"
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк убежден: жители Донбасса уже поняли, что "русский мир" не приведет ни к чему хорошему.
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Донбасс получил прекрасную прививку. Он теперь четко понимает, что "русский мир" это обязательно какая-то дыра, неконкурентные условия, резкий регресс уровня жизни и абсолютная бесперспективность,
– отметил Подоляк.
Что Подоляк говорит о приоритетах
По словам советника ОП, сейчас важно выполнить приоритетные задачи.
Выборы. Они должны быть конкурентными и закрытыми от влияния России.
Российская пропаганда. Если Донбасс избавится от неуклюжей российской пропаганды, он "быстро и четко покажет, на чьей он стороне в идеологическом и политическом смысле".
"Думаю, и Крым мог бы уже это показать с учетом тех процессов, которые там происходят", – отметил Подоляк.
Что сейчас происходит на Донбассе
- С начала 2021 года на Донбассе погибли уже 11 солдат.
- Глава украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что договориться с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе "практически невозможно".
- Российские оккупанты регулярно нарушают режим тишины.
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