Российские наемники 19 марта обстреляли украинские позиции возле Водяного. В результате вражеских атак погиб младший сержант Андрей Грабарь.

Оккупанты продолжают ежедневно наносить удары по позициям Вооруженных сил. К сожалению, в результате обстрелов 19 марта погиб еще один украинский защитник.

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Известно имя погибшего воина

В результате обстрела Водяного из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем погиб младший сержант Андрей Грабарь. Боец служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирал Михаила Белинского Военно-Морских сил.

Смелым морским пехотинцем, хорошим собратом и патриотом своей страны навеки останется Андрей Владимирович в памяти украинского народа,

– пишут в бригаде.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военного.

Обострение на Донбассе: основное

С начала 2021 года пророссийские боевики активно нарушают договоренности о режиме тишины. Ежедневно войска оккупанта открывают огонь по украинским позициям.

С 1 января на Востоке уже погиб по меньшей мере 21 боец Вооруженных сил Украины.

Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канала