Писатель и журналист Станислав Асеев полтора года был пленником Кремля. Его мама 7 лет прожила на оккупированной территории и лишь недавно переехала к сыну в Киев.

Писатель рассказывает: о том, какой оккупированная Макеевка стала, старается часто с мамой не говорить. Все из-за того, что она прошла.

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"У вас здесь действительно Европа"

Бывший пленный поделился: мама в Киеве постоянно говорит такую фразу, что "у вас здесь действительно Европа". Он отвечает, что это, во-первых, у нас. Однако добавляет: понимает, почему мама так говорит, ведь 7 лет под влиянием пропаганды не проходят просто так.

Но я понимаю, что 7 лет в той системе слушать все эти вещи, то это надо привыкнуть к тому, что здесь действительно другой мир по сравнению с тем, что там происходит,

– поделился Асеев.

Он добавил: для мамы нешуточной диковинкой было увидеть самолет. "Человек 7 лет не видел вообще никаких самолетов. Самолет, который пролетает над Броварами, когда мы шли по лесу, это уже у нее вызывает эйфорию".

На маму Асеева давили

Экс-пленник боевиков рассказал: на маму давили оккупанты. И сильнее всего тогда, когда он начал голодовку. О своих намерениях он сказал матери. Все для того, чтобы она сообщила это на подконтрольной Украине территории.

Я четко понимал, что если никто не узнает об этом голодании на подконтрольной территории, нет смысла терять здоровье. И я его начал на последнем свидании, которое нам разрешили,

– рассказал Асеев.

Сделал это Асеев прямо при следователе попросил донести эту информацию на ту сторону.

Кто такой Станислав Асеев

Украинский журналист, писатель, блогер. Работал с общеукраинскими СМИ, писал о положении вещей на Донбассе.

Работал в оккупированном Донецке под псевдонимом Станислав Васин.

Его похитили в мае 2017 года в Донецке.

Боевики удерживали его в плену до 2019 года.

Освобожден в рамках обмена пленными 29 декабря 2019 года.

В 2020 году Станислав Асеев издал книгу о пленении "Светлый путь": История одного концлагеря".

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