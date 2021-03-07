У вас здесь настоящая Европа, – мама экс-пленника Асеева после 7 лет в оккупированной Макеевке
Писатель и журналист Станислав Асеев полтора года был пленником Кремля. Его мама 7 лет прожила на оккупированной территории и лишь недавно переехала к сыну в Киев.
Источник:"Радио Свобода"
Писатель рассказывает: о том, какой оккупированная Макеевка стала, старается часто с мамой не говорить. Все из-за того, что она прошла.
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"У вас здесь действительно Европа"
Бывший пленный поделился: мама в Киеве постоянно говорит такую фразу, что "у вас здесь действительно Европа". Он отвечает, что это, во-первых, у нас. Однако добавляет: понимает, почему мама так говорит, ведь 7 лет под влиянием пропаганды не проходят просто так.
Но я понимаю, что 7 лет в той системе слушать все эти вещи, то это надо привыкнуть к тому, что здесь действительно другой мир по сравнению с тем, что там происходит,
– поделился Асеев.
Он добавил: для мамы нешуточной диковинкой было увидеть самолет. "Человек 7 лет не видел вообще никаких самолетов. Самолет, который пролетает над Броварами, когда мы шли по лесу, это уже у нее вызывает эйфорию".
На маму Асеева давили
Экс-пленник боевиков рассказал: на маму давили оккупанты. И сильнее всего тогда, когда он начал голодовку. О своих намерениях он сказал матери. Все для того, чтобы она сообщила это на подконтрольной Украине территории.
Я четко понимал, что если никто не узнает об этом голодании на подконтрольной территории, нет смысла терять здоровье. И я его начал на последнем свидании, которое нам разрешили,
– рассказал Асеев.
Сделал это Асеев прямо при следователе попросил донести эту информацию на ту сторону.
Кто такой Станислав Асеев
- Украинский журналист, писатель, блогер. Работал с общеукраинскими СМИ, писал о положении вещей на Донбассе.
- Работал в оккупированном Донецке под псевдонимом Станислав Васин.
- Его похитили в мае 2017 года в Донецке.
- Боевики удерживали его в плену до 2019 года.
- Освобожден в рамках обмена пленными 29 декабря 2019 года.
- В 2020 году Станислав Асеев издал книгу о пленении "Светлый путь": История одного концлагеря".
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