Смертельная авария произошла утром 19 марта на трассе Одесса – Киев в Уманском районе Черкасской области. В результате ДТП погиб водитель Skoda, чья машина врезалась в грузовик.

Полицейские утверждают, что владелец Skoda ехал в направлении Одессы на большой скорости. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на обочину, где стоял грузовик.

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Водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Шансов остаться живым не было



После столкновения Skoda загорелась / Фото полиции Черкасской области

Как выяснили следователи, авария с участием грузовика Renault Magnum с полуприцепом Schwarzmuller и Skoda произошла около 6:00.

Грузовик был припаркован на обочине с включенным аварийным сигналом. В это время 23-летний владелец "чеха" на большой скорости въехал в заднюю часть Renault.

Удар был такой силы, что легковушка оказался под полуприцепом почти вся. Кроме того, уже после этого машина загорелась.

Шансов выжить у водителя не было никаких. Он скончался на месте ДТП.



От машины ничего не осталось / Фото прессслужбы полиции Черкасской области

Изуродованное тело владельца Skoda вырезали из обломков машины бойцы ГСЧС. Водитель грузовика, по предварительным данным, не пострадал.

На месте происшествия работали следователи. По факту аварии с погибшим открыто уголовное производство о нарушении правил дорожного движения, которое привело к летальной ДТП.

Все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.