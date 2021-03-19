Возле Умани легковушка полностью влетела под грузовик и загорелась: фото
Смертельная авария произошла утром 19 марта на трассе Одесса – Киев в Уманском районе Черкасской области. В результате ДТП погиб водитель Skoda, чья машина врезалась в грузовик.
Источник:Полиция Черкасской области
Полицейские утверждают, что владелец Skoda ехал в направлении Одессы на большой скорости. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на обочину, где стоял грузовик.
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Водитель легковушки погиб на месте происшествия.
Шансов остаться живым не было
После столкновения Skoda загорелась / Фото полиции Черкасской области
- Как выяснили следователи, авария с участием грузовика Renault Magnum с полуприцепом Schwarzmuller и Skoda произошла около 6:00.
- Грузовик был припаркован на обочине с включенным аварийным сигналом. В это время 23-летний владелец "чеха" на большой скорости въехал в заднюю часть Renault.
- Удар был такой силы, что легковушка оказался под полуприцепом почти вся. Кроме того, уже после этого машина загорелась.
- Шансов выжить у водителя не было никаких. Он скончался на месте ДТП.
От машины ничего не осталось / Фото прессслужбы полиции Черкасской области
Изуродованное тело владельца Skoda вырезали из обломков машины бойцы ГСЧС. Водитель грузовика, по предварительным данным, не пострадал.
На месте происшествия работали следователи. По факту аварии с погибшим открыто уголовное производство о нарушении правил дорожного движения, которое привело к летальной ДТП.
Все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.
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