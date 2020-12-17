Жизнь мэра Харькова Геннадия Кернеса оборвалась 17 декабря. Его смерть вызвали осложнения от коронавируса, из-за болезни у мэра Харькова отказали обе почки. Самые яркие цитаты Геннадия Кернеса – читайте дальше.

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Свою самую известную цитату Кернес сказал в сентябре 2012 года во время совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Тогда в одной из многоэтажек Харькова произошел взрыв газа. Геннадий Кернес назвал главу Харьковгорлифт "сукиным псом".

"Ты, сукин пес, еще раз меня обманешь, я тебя на 0 умножу".

Еще одна цитата появилась после видео, где Кернес учит Добкина правильно записывать предвыборную речь.

"Миша, у тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст".

Кернес учит Добкина: смотрите видео (осторожно, есть нецензурная лексика, 18+)

Следующая фраза прозвучала во время заседания Харьковского горсовета и была адресована бывшему депутату горсовета Дмитрию Маринину.

"Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда! И хватит тут вообще нам указывать, кто ты такой. Ты кнопка, бл*!".

Кернес был убежден, что на Майдане было много людей, стоявших за идею. Однако, по его мнению, есть существенная разница между теми, кто стоит на Майдане, и "майданутыми".

"Люди, которые стоят на Майдане, и "майданутые" – это 2 разных человека".

А вот следующую реакцию вызвала партия "Свобода" и предложение сносить памятники Ленину.

"Я сломаю вам две руки и две ноги".

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Также мэр Харькова сделал замечание за жевательную резинку директору одного из департаментов Харьковского городского совета. Кернес посоветовал ей проглотить жевательную резинку.

"Бакареева, жевательную резинку будете жевать вместе со своими детьми в Макдональдсе".

Кроме "Свободы", Кернес имел напряженные отношения и с партией "Самопомич". Как-то депутат от "Самопомочи" обратил внимание общественности на то, что Михаил Добкин проживает в доме, земля под строительство которого была выделена по сомнительной схеме. Ответ Кернеса не заставил себя ждать.

"Так и что, что он там живет? Уже все средства массовой информации показали, что он там живет. Он не скрывает, что он там живет. Прекратите. Будете что-то выковыривать из носа, все эти козявки полетят в вас".

Один из последних скандалов произошел с губернатором Харьковской области Алексеем Кучером на фоне эпидемии COVID-19. Кернес назвал Кучера "молью, которая движется, подъедая что-то непонятное", а себя вместе с бизнесменом Ярославским – "танком" в борьбе с коронавирусом.

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