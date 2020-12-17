"У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст": самые яркие цитаты Геннадия Кернеса
Жизнь мэра Харькова Геннадия Кернеса оборвалась 17 декабря. Его смерть вызвали осложнения от коронавируса, из-за болезни у мэра Харькова отказали обе почки. Самые яркие цитаты Геннадия Кернеса – читайте дальше.
24 канал собрал самые популярные высказывания мэра Харькова.
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Свою самую известную цитату Кернес сказал в сентябре 2012 года во время совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Тогда в одной из многоэтажек Харькова произошел взрыв газа. Геннадий Кернес назвал главу Харьковгорлифт "сукиным псом".
- "Ты, сукин пес, еще раз меня обманешь, я тебя на 0 умножу".
Еще одна цитата появилась после видео, где Кернес учит Добкина правильно записывать предвыборную речь.
- "Миша, у тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст".
Кернес учит Добкина: смотрите видео (осторожно, есть нецензурная лексика, 18+)
Следующая фраза прозвучала во время заседания Харьковского горсовета и была адресована бывшему депутату горсовета Дмитрию Маринину.
- "Послушай ты, негодяй, ты не умеешь разговаривать с людьми, ты понимаешь это или нет? Выведи свою группу людей отсюда! И хватит тут вообще нам указывать, кто ты такой. Ты кнопка, бл*!".
Кернес был убежден, что на Майдане было много людей, стоявших за идею. Однако, по его мнению, есть существенная разница между теми, кто стоит на Майдане, и "майданутыми".
- "Люди, которые стоят на Майдане, и "майданутые" – это 2 разных человека".
А вот следующую реакцию вызвала партия "Свобода" и предложение сносить памятники Ленину.
- "Я сломаю вам две руки и две ноги".
Кернес пригрозил члену партии "Свобода": смотрите видео (осторожно, есть нецензурная лексика, 18+)
Также мэр Харькова сделал замечание за жевательную резинку директору одного из департаментов Харьковского городского совета. Кернес посоветовал ей проглотить жевательную резинку.
- "Бакареева, жевательную резинку будете жевать вместе со своими детьми в Макдональдсе".
Кроме "Свободы", Кернес имел напряженные отношения и с партией "Самопомич". Как-то депутат от "Самопомочи" обратил внимание общественности на то, что Михаил Добкин проживает в доме, земля под строительство которого была выделена по сомнительной схеме. Ответ Кернеса не заставил себя ждать.
- "Так и что, что он там живет? Уже все средства массовой информации показали, что он там живет. Он не скрывает, что он там живет. Прекратите. Будете что-то выковыривать из носа, все эти козявки полетят в вас".
Один из последних скандалов произошел с губернатором Харьковской области Алексеем Кучером на фоне эпидемии COVID-19. Кернес назвал Кучера "молью, которая движется, подъедая что-то непонятное", а себя вместе с бизнесменом Ярославским – "танком" в борьбе с коронавирусом.
Что известно о смерти Геннадия Кернеса
- Трагедия произошла в ночь на 17 декабря в берлинской клинике "Шарите", где лечился харьковский мэр.
- Кернес не появлялся на публике с конца августа 2020 года. А в сентябре 2020 года у Кернеса подтвердили коронавирус и двустороннее воспаление легких.
- В начале ноября в сети распространили информацию о смерти Геннадия Кернеса. Однако в мэрии Харькова, сразу же это опровергли.
- 5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета. Он тогда отмечал, что "другие сценарии не рассматривают и их быть не может".
- 11 декабря стало известно о том, что состояние здоровья Кернеса значительно ухудшилось и ему пришлось перейти на полный диализ из-за отказа двух почек.
- Впоследствии сын чиновника Кирилл заметил, что у него нет информации об отказе второй почки у его отца. Впрочем, по его словам, глава Харькова все еще находился в крайне тяжелом состоянии.
- Из-за смерти Геннадия Кернеса в Харькове объявили 3-дневный траур. Похоронить политика планируют в период с 21 по 23 декабря.
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