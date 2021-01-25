У Саакашвили выступили против законопроекта по спасению Татарова
Офис простых решений и результатов, учредителем которого является Михеил Саакашвили, осудил законопроект о спасении Олега Татарова. Там отметили, что он уничтожит институциональные способности НАБУ.
Источник: фейсбук Офиса простых решений и результатов
Новый законопроект спасает заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова от ответственности по подозрению в причастности к коррупции.
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Что заявили у Саакашвили
НАБУ специализируется исключительно на коррупционных преступлениях, совершенных топ-чиновниками, а также когда государству нанесен значительный ущерб. Законодательство запрещает поручать дела, подследственные НАБУ, другим органам,
– отметили в Офисе простых решений и результатов.
Там добавили, что это обеспечивает независимость работы Национального антикоррупционного бюро и предотвращает вмешательство в его расследование.
Новым законопроектом, по данным ведомства Саакашвили, хотят разрушить способность НАБУ качественно и беспристрастно расследовать преступления.
Что известно о законопроекте для спасения Татарова
- Текст законопроекта обнародовал Центр противодействия коррупции.
- Согласно с ним, генпрокурор может вмешиваться в расследование дел НАБУ, а деятельность Антикоррупционного суда вообще ограничат.
- Так, у НАБУ могут забрать право расследовать дела о коррупции топ-чиновников. Это означает, что Бюро будет заниматься лишь бытовой коррупцией.
- Кроме того, САП лишат возможности прямого сотрудничества с иностранными правоохранительными органами.
- Сам Татаров говорит, что никакой законопроект о его спасении не готовят.
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