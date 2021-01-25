Офис простых решений и результатов, учредителем которого является Михеил Саакашвили, осудил законопроект о спасении Олега Татарова. Там отметили, что он уничтожит институциональные способности НАБУ.

Источник: фейсбук Офиса простых решений и результатов

Новый законопроект спасает заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова от ответственности по подозрению в причастности к коррупции.

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Что заявили у Саакашвили

НАБУ специализируется исключительно на коррупционных преступлениях, совершенных топ-чиновниками, а также когда государству нанесен значительный ущерб. Законодательство запрещает поручать дела, подследственные НАБУ, другим органам,

– отметили в Офисе простых решений и результатов.

Там добавили, что это обеспечивает независимость работы Национального антикоррупционного бюро и предотвращает вмешательство в его расследование.

Новым законопроектом, по данным ведомства Саакашвили, хотят разрушить способность НАБУ качественно и беспристрастно расследовать преступления.

Обратите внимание! Татарова подозревают в причастности к коррупционному делу о хищении квартир Нацгвардии. Перед тем, как должностному лицу должны были избрать меру пресечения, Офис генпрокурора передал дело Татарова в СБУ. В НАБУ назвали такие действия беспрецедентным вмешательством в расследование.

Что известно о законопроекте для спасения Татарова