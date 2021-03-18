У Путина реально занервничали, – Скорина о "Крымской платформе"
В Украине должен состояться саммит "Крымской платформы", где лидеры мировых стран обсудят, как от слов переходить к конкретным действиям для освобождения Крыма из-под кремлевского гнета. В то же время в России таким событиям – не рады.
Источник:24 канал
Россия, которая всегда закрывала тему Крыма при малейшем упоминании, начала угрожать. Об этом в своем блоге "Антифейк" рассказал журналист и ведущий Егор Скорина.
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Он отметил, что Кремль назвал Крымскую платформу угрозой и посягательством на свою территориальную целостность.
У Путина реально занервничали в предвкушении международного резонанса многих стран, которые не признают аннексию полуострова,
– сказал Егор Скорина.
Как отреагировали в Кремле на стратегию в отношении Крыма
В Кремле, по словам журналиста, считают, что стратегия Украины относительно деоккупации Крыма – это якобы угроза агрессии против "двух субъектов" России.
Егор Скорина заметил, что спикер российского МИД Захарова даже самоуверенно решила, что ее кто-то послушает и призвала страны отказаться от участия в "Крымской платформе".
"Так же "выглянул из будки" и глава МИД России Лавров, который утверждает, мол, Крым останется в составе России навсегда, и Западу вместе с США это не изменить", – сказал ведущий.
В то же время Егор Скорина считает, что представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, очень четко ответил когда сказал, что: "Вор не приобретает законного права собственности на похищенную им вещь". Однако журналист добавил, что Украина имеет дело с Кремлем, где свои воровские понятия.
Смотрите видеоблог Егора Скорины "Антифейк" на 24 канале:
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