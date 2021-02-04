В Украине закрыли телеканалы, которые находятся в управлении кума Путина Виктора Медведчука. Так звучит вершина айсберга. Но если нырнуть под воду, то можно увидеть огромной массы ледяную гору, которая расскажет нам много чего интересного.

Джерело: "Антифейк" на 24 канале

У Путина отобрали его главный рупор в Украине. Зеленский теперь сможет повысить ставки в диалоге с Кремлем, но такие действия приведут к обострению войны на Донбассе, – пишет Егор Скорина в своем блоге.

Зверніть увагу Путін не боїться Навального, він його дратує, – ексдепутат Держдуми Росії

Что значит закрытие каналов

Закрыть основные медиа российского президента в Украине означает, по сути, перекрыть рот Путину ладонью на территории этой страны. Человек, пропитанный российской пропагандой отличается от здравомыслящего тем, що зомбированный зритель – ленив. Он впитывает то, что ему принесли на тарелочке и положили в голову. А человек думающий станет факты проверять самостоятельно, но на это нужно тратить силы и время. Хотя оплачивается это сполна.

Невиданной прежде наглости действие произошло в Украине – закрыты сразу 3 телеканала, которые якобы единственные не боялись говорить правду про украинскую власть. Собственно, за это их президент Зеленский и наказал,

– что-то подобное, вкратце говоря, полилось сразу из кремлевской пропаганды.

Что из себя представляют каналы, на которые наложили санкции и перекрыли их вещание

112, NewsOne и Zik – это собственное партийное телевидение политической силы "Опозиционная платформа – За жизнь". Лидером этой партии является кум Путина Виктор Медведчук.

Логично, что Медведчук и Путин находятся в очень близких отношениях и не раз видели друг друга в бане без полотенец, поэтому не странно что родственник российского президента ведет пророссийскую деятельность в Украине.

На телеканалах Медведчука ему и другим его дружкам-любителям-россии давали сколько угодно времени на свои монологи, в которых они всячески поддерживали Кремль. Фактически, они открыто навязывали мысль, что украинцам нужно отказаться от своего и вернуться к российской империи в тот момент, когда эта империя ведет против Украины войну.

Санкції РНБО проти Козака / Інфографіка 24 каналу

На каналах Медведчука никогда не было свободы слова. Их даже каналами сложно назвать. Это скорее своеобразная, масштабная пресс-служба партии ОПЗЖ. По сути, это площадка, на которой российская пропаганда подменяет понятия и манипулирует фактами. Все это Кремль мимикрирует под журналистику в Украине и своими действиями пытается разрушить украинское общество.

На этих телеканалах кум Путина и ему подобные регулярно:

отрицали российскую агрессию;

демонизировали героев Революции достоинства и превозносили беркутовцев, которые убивали людей;

лгут о внешнем управлении США;

унижают все, что связано с проукраинским и выстраивают абсолютно больные теории заговора.

Война начинается с пропаганды

То есть, эти телеканалы – одно из основных орудий войны России против Украины. Война же начинается не с выстрела пули, а с пропаганды.

Внимание. По документам телеканалы оформлены на Тараса Козака, однопартийца Медведчука. Против этого Козака Совет нацбезопасноти и ввел санкции. Его деятельность фактически признали содействующей пророссийским террористам.

Дело в том, что украинские спецслужбы установили, что Козак сотрудничал с российским террористами на оккупированных Кремлем территориях в Украине торгуя углём. В тот момент, когда Россия ведет против Украины войну. Эти деньги он и использовал для финансирования пророссийских медиа в Украине.

Украина через 7 лет войны приблизилась к критической точке пропаганды. Но внезапно Медведчук оказался в ситуации критичной для него самого, потому что его электорат – это человек-телевизор. И он потерял с ним связь.

Почему сейчас

Фактором введения санкций именно сейчас могут являются активные попытки Медведчука вернуть статус главного переговорщика с Россией. А это вопрос, которым Зеленский хочет заниматься лично.

Но дело в том, что по факту это не каналы закрыли за их пропаганду, а схватили за жабры их хозяина Тараса Козака, который обнаглел настолько, что финансировал каналы за деньги оккупанта.

Диалог с Россией

Теперь Зеленский может повысить ставки в диалоге с Россией. О чем-то договариваться с Путиным. Но если украинский политикум выдержит пророссийский напор хотя бы год, то Украина сможет навести какой-то порядок в информационном пространстве.

Также, главным партнером в войне с Россией для офиса Зеленского остаются Штаты, которые поддерживают Украину, но требуют реформ в стране. Об их успешности скоро спросит новый президент США Джо Байден и оправдание того, что пророссийская орбита Медведчука со своим шумом на каналах ему мешает – оправдание так себе.

Читайте также Палац (не) Володимира Путіна: як бреше російський президент

Что ожидать от Путина

Осуждения и проблем на Донбассе. Сейчас кремлевская пропаганда будет всячески кричать про демократию и свободу слова, но для Украины эти крики не важны, ведь они звучат где-то далеко, за забором. Они там и не умолкали, так что какая разница что там кричат. В Украине же эти голоса смолкли. Надеюсь навечно.

Путин же попробует дискредитировать перемирие Зеленского еще больше. Будет больше обстрелов, больше провокаций и больше тупиковых ситуаций в переговорах. Но теперь им есть насчет чего договариваться.