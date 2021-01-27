Служба внешней разведки Украины заявила, что есть основания говорить о смене власти в России из-за проблем со здоровьем Владимира Путина. Однако даже несмотря на это, Россия останется главной угрозой для Украины.

Источник: Белая книга Службы внешней разведки Украины

Даже в случае ухода президента РФ Владимира Путина из власти, Россия все равно продолжит агрессивную политику, и там будет процветать "путинизм".

Актуально Путин готовится к отставке: действительно ли президент болеет Паркинсона

В отчете украинской разведки говорится, что основным источником угроз безопасности Украины будет оставаться Россия.

На фоне все более очевидных проблем со здоровьем Путина, заметной сложности для него физически выполнять публичные функции главы государства в России де-факто начался период трансфера власти,

– говорят разведчики.

По информации разведки, независимо от того, кто в ближайшие годы будет править в России, базовый сценарий на среднесрочную перспективу предполагает сохранение в России государственной модели "путинизма".

Разведка отмечает, что на стратегическом уровне цели РФ в отношении Украины будут неизменными: агрессор попытается держать Украину в сфере своего влияния и не допустить вступление в ЕС и НАТО.

Что известно о возможной болезни Путина

Ранее западные СМИ заявили, что российский президент Владимир Путин серьезно болен. У него якобы болезнь Паркинсона.

У него якобы болезнь Паркинсона. СМИ прогнозируют отставку Путина на начало 2021 года. Журналисты, кроме внешних симптомов болезни, заметили еще один момент, который может свидетельствовать о подготовке отставки Путина.

Журналисты, кроме внешних симптомов болезни, заметили еще один момент, который может свидетельствовать о подготовке отставки Путина. Это законопроект, который придает бывшим президентам России пожизненный статус сенатора. Это позволит ему избежать уголовного преследования.

Больше о возможной болезни Путина и отставке главы Кремля – читайте по ссылке.