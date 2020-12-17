Глава Франции получил положительный тест на коронавирус. Сейчас Эммануэль Макрон находится на самоизоляции.

Макрон работает дистанционно

Информацию об инфицировании Макрона подтвердил Елисейский дворец 17 декабря. Об этом сообщает France bleu.

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Президент ушел на самоизоляцию на неделю и продолжает работать дистанционно.

Во Франции ужесточили карантинные ограничения

Отметим, что недавно во Франции вновь усилили карантинные ограничения в рамках борьбы с пандемией коронавируса. На период праздников в стране решили ввести комендантский час. Он будет действовать с 20 вечера до 6 утра. Соблюдение ограничений будет усиленно контролироваться. В случае нарушения грозит штраф в размере 135 евро. На Рождество это правило отменят, а вот на Новый год оно будет действовать.

Ситуация с коронавирусом во Франции

По состоянию на 17 декабря во Франции обнаружили более 2 миллионов 465 тысяч случаев коронавируса. Из них летальные – более 59 тысяч. Выздоровели лишь 186 тысяч больных.