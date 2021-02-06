Вблизи города Полонное, в Хмельницкой области, обнаружили поселение эпохи энеолита – бронзы. Найденная керамика свидетельствует, что там проживали трипольцы.

Исследование проводилось на территории с остатками дворцово-паркового комплекса Карвицких-Валевских середины XIX века.

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Подробности о находке сообщил заместитель директора по вопросам охраны культурного наследия Хмельницкого областного научно-методического центра культуры и искусства Сергей Шпаковский.

Он рассказал, что экспедицию в районе Гамарня, в Полонном, провели совместно с археологами Сергеем Маярчуком и Владимиром Захарьевым.



На Хмельнитчине обнаружили трипольское поселение / Фото Сергея Шпаковского



Находку обнаружили возле села Полонное / Фото Сергея Шпаковского

Зафиксировав, что именно там был расположен утраченный дворец Карвицких-Валевских, нужно было установить, есть ли там объекты археологии. А для этого – проверить весь земельный участок.

В частности, мы нашли керамику эпохи энеолита, а это трипольская культура (IV – III тысячелетие до нашей эры), и также керамику эпохи бронзы, а это II тысячелетие до нашей эры,

– объяснил эксперт.

Он отметил, что перед распайкой и земельно-строительными работами на месте находки нужно провести археологические исследования. Соответствующее заключение направят в городской совет.

Справка. По словам Шпаковского, местные политики ранее предлагали распаивать землю под усадьбой и передать ее в частную собственность. Окончательно от этой идеи не отказались.

Как подчеркнул замдиректора по вопросам охраны культурного наследия, ранее информации об обнаруженном поселении не было. Потому эта находка имеет крайне важное значение.